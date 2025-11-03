11月3日の県内は雷を伴ってやや強い雨が降りました。このあとも土砂災害や突風に警戒が必要です。



強い寒気の影響で県内は大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。

11月4日午後6時までに予想される24時間降水量は多いところで上・中越が40ミリ下越が30ミリ佐渡が20ミリです。

これまでに降った雨により地盤が緩んでいるところがあるため少ない雨量でも土砂災害の危険度が高まる可能性があります。

気象台は今夜遅くにかけて土砂災害に注意・警戒するよう呼びかけています。

また、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。

