山下美月、美脚のぞくピンクコート姿のパリオフショット公開「お人形さんみたい」「絵になる」絶賛の声続々
【モデルプレス＝2025/11/03】元乃木坂46で女優の山下美月が11月2日、自身のInstagramを更新。フランス・パリでのオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
山下は「アナザースカイさんに出演させていただきます」「場所は、4度目の訪問となったフランス・パリです」とつづり、日本テレビ系「Google Pixel presents ANOTHER SKY」（毎週土曜23時〜）への出演を報告。エッフェル塔や可愛らしいカフェ店内での写真を公開し「お洋服も沢山考えて選びました！」と、ピンクのコートに黒のロングブーツを合わせたガーリーなコーディネートで色白な美しい脚をチラリと披露している。
この投稿には「美しすぎる」「ピンクが似合う天使」「パリが似合いすぎ」「お人形さんみたい」「絵になる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
