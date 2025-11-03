桃井かおり（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/03】女優の桃井かおりが11月2日、自身のInstagramを更新。手作りのお雑煮を披露し、話題を呼んでいる。

【写真】74歳大物女優、“季節先取り”手作り料理披露

◆桃井かおり、自宅で手作りお雑煮を披露


桃井は「お雑煮！もう？とお思いでしょうが我が家は結構頻繁に食べてます」「なんだか朝食べたく無いな〜なんて時はこれがいいんす。キセツハヤドリ」とつづり、手作りのお雑煮の写真を投稿。お雑煮の具材には焼き餅、鶏肉、青菜などが並び、温かみのある和の食卓を披露している。

◆桃井かおりの投稿に反響


この投稿に「美味しそう」「癒やされる」「家庭的な一面が素敵」「身も心も温まる料理」「真似したい」「器も味がある」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

