桃井かおり、“季節先取り”手作りお雑煮披露「身も心も温まる」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2025/11/03】女優の桃井かおりが11月2日、自身のInstagramを更新。手作りのお雑煮を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】74歳大物女優、“季節先取り”手作り料理披露
桃井は「お雑煮！もう？とお思いでしょうが我が家は結構頻繁に食べてます」「なんだか朝食べたく無いな〜なんて時はこれがいいんす。キセツハヤドリ」とつづり、手作りのお雑煮の写真を投稿。お雑煮の具材には焼き餅、鶏肉、青菜などが並び、温かみのある和の食卓を披露している。
この投稿に「美味しそう」「癒やされる」「家庭的な一面が素敵」「身も心も温まる料理」「真似したい」「器も味がある」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】74歳大物女優、“季節先取り”手作り料理披露
◆桃井かおり、自宅で手作りお雑煮を披露
桃井は「お雑煮！もう？とお思いでしょうが我が家は結構頻繁に食べてます」「なんだか朝食べたく無いな〜なんて時はこれがいいんす。キセツハヤドリ」とつづり、手作りのお雑煮の写真を投稿。お雑煮の具材には焼き餅、鶏肉、青菜などが並び、温かみのある和の食卓を披露している。
◆桃井かおりの投稿に反響
この投稿に「美味しそう」「癒やされる」「家庭的な一面が素敵」「身も心も温まる料理」「真似したい」「器も味がある」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】