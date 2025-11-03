バッグに忍ばせていると安心する！おしゃれ感度が高めなRay㋲たちの「必需品」って？

みんな可愛くて綺麗なRay㋲たちでも個性はさまざま。今回は、Rayモデルの三浦理奈、本田紗来、櫻井優衣の3人に、お出かけの際の必需品である「バッグに忍ばせているもの」を教えてもらいました。持っているだけで安心＆幸せになれる物を持ち歩いているみたい♡

Ray model clip vol.80 テーマ：Ray㋲のいつもバッグに忍ばせているもの お出かけの際の必需品をRay㋲たちにインタビュー。レトロなデジカメやコスメ、ガジェットや本など、それぞれのキャラを感じるアイテムが飛び出したよ！

Check! 三浦理奈 ＃成田山不動尊のお守り＃持ち歩くと不思議と安心する 「京阪沿線の魅力を発信する“おけいはん”として成田山不動尊の豆まきに参加した際に、いただいたお守りです！ これがあると、不思議と安心できるので絶対持ち歩いてます」

Check! 本田紗来 ＃お守り入れの巾着袋＃お守り、お手紙、勾玉を入れてます 「ハンドメイドで作っていただいた大切な巾着。なかにはお守りや手紙、勾玉などが入っていて、いつもそばにいてくれるようで心が安心します。 私好みのデザインなのも、見るたびに気分を上げてくれる」

Check! FRUITS ZIPPER・櫻井優衣 ＃FEILERのキー＆カードポーチ＃なかには幸運のタクシーのカード入り 「FEILERのキー＆カードポーチはバッグに必ず入れています。同じデザインでも一枚一枚柄が違う、特別感が大好き！ このなかには、幸運のタクシーのカードを忍ばせたりしています♡」

