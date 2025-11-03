キワどい大胆ファッションにドキッ…MAMAMOO・ソラに視線集中【PHOTO】

ガールズグループMAMAMOOのソラが、台湾・高雄で行われた単独コンサートでの大胆なファッション写真を公開した。

【写真】公然わいせつで告発されたMAMAMOOメンバー

ソラは11月2日、台湾・高雄で開催された『Solar 3rd CONCERT [Solaris] in KAOHSIUNG』を終えた後、11月3日に自身のSNSを通じて数枚の写真を投稿し、「高雄公演は最高だった」と感想を伝えた。

公開された写真の中でソラは、さまざまなコンセプトの衣装を完璧に着こなし、唯一無二の魅力を発揮している。特に、引き締まった腹筋があらわになった大胆なスタイルがファンの注目を集めた。

(写真=ソラInstagram)

ソラは舞台裏の鉄製階段に座り、短いクロップドTシャツと個性的な柄のパンツを合わせ、両腕を高く掲げるポーズを披露。無駄のないウエストラインと強い眼差しでカリスマ性を放った。また、「Solaris」のロゴが入ったオフショルダーのクロップドTシャツでウエストラインを強調し、ヒップでスタイリッシュな雰囲気を演出した。

さらに別の写真では、銀色の王冠と華やかな装飾が際立つブラックのロングドレス姿で、優雅な女神のようなビジュアルを見せた。レーシングスーツをイメージした衣装にビーズを組み合わせた独創的なヘアスタイルも披露し、多彩な魅力をアピールした。

(写真=ソラInstagram)

ソラは10月のソウル公演を皮切りに、アジア5都市でファンと交流している。香港と高雄での公演は盛況のうちに終了し、ツアーは今後シンガポールと台北へと続く予定だ。