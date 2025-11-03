目からウロコなアクセルレスポンス

C8世代のシボレー・コルベットで、トップグレードとなるZ06。ミドシップされるエンジンは、クラシカルなスモールブロックではなく、フラットプレーン・クランクが組まれた「LT6ユニット」。サウンドは、アイドリング時から滑らかで勇ましい。

アクセルレスポンスは、目からウロコなほど即時的。高回転域へ、ドラマティックに上昇する。低域ではやや大人しい印象はあるが、扱いやすいともいえる。それでいて4000rpm以上では、壮大な響きとともに大パワーが溢れ出す。



シボレー・コルベット Z06（英国仕様）

6000rpm以上では更に一段、勢いが増す。ホンダのVTECエンジンほどではないとしても。8550rpmのレッドライン目掛けて引っ張れば、フェラーリのユニットにも劣らない、ハードエッジな音響体験に包まれる。

動力性能も素晴らしい。AUTOCARの計測では、0-100km/h加速を3.1秒でこなし、161km/hには6.8秒で到達した。0-400mダッシュは、11.2秒という俊足。欧州のライバル、ポルシェ911 ターボSやフェラーリ296 GTBへ肩を並べる。

高精度な操縦性と安定性、鋭い旋回性

試乗車のブレーキは、カーボンセラミック。キーキーと鳴くことはあるが、制動力を調整しやすい。8速デュアルクラッチATは、迅速にギアを切り替える。いずれも、自然吸気のV8エンジンが生む芳醇な体験を、しっかり補完する。

コルベット・スティングレイでは、ミドシップ・スポーツとしてややソフト側の設定にあるサスペンションは、Z06では一転。更にZ07パッケージが組まれた試乗車は、遥かに高次元なグリップ力で、高精度な操縦性と安定性、鋭い回頭性を実現している。



シボレー・コルベット Z06（英国仕様）

姿勢制御に無駄はなく、スティングレイとは別物のコルベットという印象すらある。タイヤが温まった状態での限界は、極めて高い。相応な覚悟が必要なほど。

適度な重み付けのステアリングは、296 GTBほどクイックではない。とはいえ反応は精緻で、フロントタイヤは頼もしく路面を掴み、きっかけがなければリアタイヤもヒタヒタと路面を蹴り続ける。高速コーナーでは、軽くない車重を見事に包み隠してもいる。

長時間の移動でも快適なツアー・モード

トラック（サーキット）やレース・モードへ切り替えると、サスペンションは容赦なく硬くなる。平滑なアスファルトでない限り、ステアリングには路面変化の影響が及びがち。垂直方向の入力で、小さくない衝撃が車内へ届く。

恐らく、ランフラット・タイヤの影響もあるとは思うが、軽くない車重が主に関係しているはず。1670kgの車重を、ポルシェ並みの洗練度で制御することは、簡単ではない。



シボレー・コルベット Z06（英国仕様）

他方、ツアー・モードの快適性には唸らされる。磁性流体を用いたダンパーは、滑らかに路面の不整をいなし、高速巡航をジェントルにこなす。風切り音やロードノイズは小さく、8速ATがV8エンジンを低回転に保ち、長時間の移動でも疲労度は小さいだろう。

燃費は、カタログ値で6.1km/L。価格は、英国では18万2920ポンド（約3622万円）から。カーボン製ホイールは約1万ポンド（約198万円）のオプションだが、競合と比較すれば、値段以上の動的能力を備えると表現していい。10万kmの保証も付帯する。

V8が生む類まれな幸福感 歴代に劣らず魅惑的

ミドシップになったC8世代のトップグレード、コルベット Z06。間違いなく速いものの、荒れたアスファルト上やシャシーの限界領域で、軽くない車重をチラ見えさせる。お値段も、もう少しお手頃ならうれしい。

それでも、新開発のミドシップシャシーのポテンシャルは、見事に引き出されている。鋭く回り強力なV8エンジンは、類まれな幸福感を生む。高速巡航は快適で、実用性も褒められる。走りは極めて高次元。運転体験は、歴代に劣らず魅惑的といえる。



シボレー・コルベット Z06（英国仕様）

◯：豪快に吹け上がる自然吸気のV8エンジン 911 GT3へ匹敵するサーキットでの速さ 直線ではそれ以上に俊足 驚くほどしなやかなツアー・モード 優れた実用性

△：高剛性でも軽くない車重が生む操縦性の限界 パイロットスポーツ・カップ2タイヤは高性能でも過信は禁物 コルベットとしては高価

シボレー・コルベット Z06（英国仕様）のスペック

英国価格：18万2920ポンド（約3622万円）

全長：4688mm

全幅：2025mm

全高：1225mm

最高速度：313km/h

0-100km/h加速：3.1秒

燃費：6.1km/L

CO2排出量：377g/km

車両重量：1741kg

パワートレイン：V型8気筒5463cc 自然吸気

使用燃料：ガソリン

最高出力：646ps/8550rpm

最大トルク：60.5kg-m/6400rpm

ギアボックス：8速デュアルクラッチ・オートマティック／後輪駆動