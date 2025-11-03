C8型コルベットのトップグレード、Z06

世界的な展開を進めるべく、8代目シボレー・コルベット、C8型は2021年に欧州での販売が始まった。バッテリーEVへのシフトを理由に、数年ほど停滞した状態にあったが。

【画像】鋭角的な抜群の存在感 シボレー・コルベット Z06 競合の高性能スポーツと写真で比較 全140枚

ようやく、グレートブリテン島には3種類の上陸が決定。ハイブリッドのE-レイも魅力的だが、トップグレードのZ06の方が、やはりアメリカのコルベットらしい。



シボレー・コルベット Z06（英国仕様）

ミドシップ化という決断は、Z06のためだったとシボレーの技術者は認めている。フェラーリやランボルギーニ、ポルシェなどに並ぶ600馬力以上のパワーは、フロントエンジン・リアドライブではトラクション不足で、受け止めきれないと理解されていた。

シャシーは、アルミとカーボンを用いた新設計のバックボーン・スペースフレーム。Z06ではサスペンションが引き締められ、ワイドトレッド化され、フェンダーも拡幅。ブレーキはディスクが大径になり、前は6ポッドキャリパーへアップグレードされる。

存在感は抜群 エンジンは5.5LのLT6

スタイリングは、鋭角的なラインが交錯し、存在感は抜群。威圧感すら伴う。ボディは、コンバーチブルかタルガトップの2択。後者でも、手でルーフパネルを外し荷室へしまえば、2分程でオープンになる。タイヤは、標準ではランフラットが組まれる。

追加費用で、更にシリアスな「Z07」仕様にも仕立てられる。サスペンションは一層引き締まり、ブレーキはカーボンセラミックに。ミシュラン・パイロットスポーツ・カップ2が包むアルミホイールは専用品になるほか、カーボン製ホイールも指定できる。



シボレー・コルベット Z06（英国仕様）

エンジンは、6.2LのプッシュロッドV8ではなく、オールアルミ製の5.5L DOHC V8「LT6ユニット」。鍛造のフラットプレーン・クランクが組まれ、レブリミットは8600rpmに設定され、自然吸気でも670psと63.4kg-mを繰り出す。北米では。

欧州では排気ガス規制が厳しく、8550rpmに646ps、60.5kg-mへ制限される。車重は、Z07パッケージを組んだ状態で計測し、1670kg。軽いとはいえないだろう。

ドライバー中心のインテリアデザイン

ルーフパネルを固定したままでも、乗降性は良好。キャビンは比較的タイトで、シート後方にカバンを置ける空間はなくても、荷室はゴルフバッグが入りそうなほど大きい。フロント側の収納も、実際に使える大きさがあり、実用性は低くない。

インテリアデザインはドライバー中心で、価格相応の上質さ。メーター用モニターは見やすく、インフォテインメント用タッチモニターは斜めに据えられ、シフトセレクターやドライブモード・スイッチも、手を伸ばせば届く位置にある。



シボレー・コルベット Z06（英国仕様）

試乗車は、カーボン製の化粧トリムが各部を彩り、それ以外を埋めるアルカンターラが高級感を醸し出していた。バケットシートは、若干背もたれの高さが低めながら、座り心地が良く角度などの調整範囲も広い。

とはいえ、ステアリングホイールの位置が低めで、頭上空間は限定的。シートの座面は、30mm程度低くて良い。身長の高いドライバーがヘルメットを被ったら、狭く感じられると思う。

操作性の良いタッチモニター ガラス越しのV8

タッチモニターは8.0インチ。ステアリングホイールの真横にあり、ホームボタンがあり、操作性は良い。高い位置のセンターコンソールに並ぶボタンで、エアコンの操作は可能。オーディオのボリュームノブも残されている。

メニューのレイアウトはわかりやすく、構造も論理的。ワイヤレスのスマートフォン充電パッドが用意され、Z06ではアップル・カープレイとアンドロイド・オートに無線で対応する。シボレーの純正ナビは、表示が見やすく目的地の設定も簡単だった。



シボレー・コルベット Z06（英国仕様）

試乗車には、ボーズ社のオーディオシステムが組まれていた。高音質だが、感動するほどではないだろう。

ちなみに、タルガトップはエンジンリッドがガラス製で、閉じたままV8エンジンを鑑賞できる。だが英国で人気のコンバーチブルは、ガラスではなくなり隠れてしまう。

走りの印象とスペックは、シボレー・コルベット Z06（2）にて。