¡¡¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÍò¡×¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¤È¤Ê¤ë£³Æü¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸þ¤±¤Ë£µ¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Íò¤Î»Ñ¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¸åÊý¤ËÍò¤Î£Ã£Ä¤ä¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë²ÈÄí´Ñ¤¢¤ë¥»¥Ã¥È¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼£²£¶Ç¯¤ò½Ë¤¦½ËË¤¤Ï¡¢Æü¾Æ¤±¤·¤¿¥ê¡¼¥À¡¼ÂçÌîÃÒ¡Ê£´£´¡Ë¤Î¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢£²£¶¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦È¯À¼¤Ç´¥ÇÕ¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡Íò¤é¤·¤¤¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ê¶õµ¤´¶¤Ç¿Ê¹Ô¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÍè½Õ¤Î¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿¼ÁÌä¤Ë¾¾ËÜ½á¡Ê£´£²¡Ë¤¬¡ÖÍò¤Î¶Ê¤Ï¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³Ê¹¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½àÈ÷ÃÊ³¬¤ò¸ì¤ë°ìËë¤â¡£¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë²áµî³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢²áµî¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸ò¤¨¤ë¤Ê¤É¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¤òÍò£µ¿Í¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ç»þ´Ö¤È¶¦Í¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤ò½Ë¤¦¥±¡¼¥¤È¤È¤â¤Ë¡¢£µ¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆµÇ°»£±Æ¡£ºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÇÝ¯°ææÆ¡Ê£´£³¡Ë¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë£µ¿Í¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¤ò¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Îº¢¤¬µÞ¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¶¯¤Îå«¤Ï¡¢»þ¤ò·Ð¤Æ¤â·òºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Íò¤Ï£±£¹£¹£¹Ç¯£±£±·î£³Æü¤Ë¡Ö£Á¡¦£Ò£Á¡¦£Ó£È£É¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²£°£²£°Ç¯¤Î³èÆ°µÙ»ß¤«¤é¡¢£µ·î¤ËÍè½Õ¤Ç¤Î¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤«¤é¡¢½é¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜÇÛ¿®¤Ç¤Ï¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼ÆüÄø¤Ê¤É¤ÎÈ¯É½¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£