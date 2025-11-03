富山大空襲を経験した90代の女性が、戦後80年の今年、初めて当時の記憶を絵に残しました。



エブリィで9月に紹介したこの作品が先月、富山市で展示されました。清水記者がお伝えします。



富山の街を焼き尽くす炎を反射して赤く見えたアメリカ軍の爆撃機B29。そして空一面に降り注ぐ焼夷弾。



牧野敦子さん

「お母さん見られよ。きれいだよ。と言ったけどお母さんはうつぶしてふるえていました」





13歳で富山大空襲にあった牧野敦子さんが、当時の記憶を描いた絵日記です。先月、牧野さんが通う日本画教室の作品展で展示されました。牧野敦子さん「なるべく忘れよう、忘れようとして生きてきたけど、もう開き直って、これだけ長生きしたから、私しか知らないことを、戦争の悲しみとか恐ろしさとかね、若い人に伝えるがも世の中のためになるかなと思ってちょっと描いてみたがだけど」1945年8月2日未明、富山市中心部を襲ったB29は、56万発の焼夷弾を投下。2700人余りの命が奪われました。牧野さんは当時、家族とともに神通川の土手へ逃げました。絵日記は全部で10枚。草むらに隠れていたときのことや、神通川にかかる鉄橋を渡って逃げていた人たちが列車が来たために川へ飛び込んだ様子などを描きました。来場者「なんとひどい目に遭ったんだなと思って。感じますね。今まで話に聞いただけだったけど」これまでずっと、富山大空襲の記憶に蓋をしてきた牧野さん。戦後80年の今年、初めて記憶を絵に残しました。生々しい遺体の様子は苦しさから描くことができず、葛藤を抱えていました。それでも、神通川の河川敷で遺体を燃やしていた様子や手足が腫れた遺体を見たことなど、悲惨な様子をできる限り表現しました。牧野敦子さん「たくさんの人たちが戦争の恐ろしさを分かってくれて、そういうことはよかったなと思う。絵を見て感じてくれたことね、生きとってよかったなと思うがね」牧野さんは、空襲の経験を話し出したら記憶がせきを切ったように表れてきたと話していました。戦後80年、体験者の記憶を引き継いでいきたいと思います。