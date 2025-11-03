小矢部市にある「三井アウトレットパーク北陸小矢部」で営業していた観覧車が、きょうで営業を終了します。

開業からおよそ10年、多くの人に親しまれてきたアウトレットの観覧車が、その役目を終えます。



上野キャスター

「アウトレットモールのシンボルとも言える観覧車が今日で営業終了。最後に一度乗車しようというみなさんで行列ができています」





高さはおよそ50メートル。24基あるゴンドラはショッピングバッグの形をしていて、訪れる人を楽しませてきました。この観覧車「NANAIRO WHEEL」は、2015年、三井アウトレットパーク北陸小矢部の開業とともに誕生しました。周辺には高い建物が少なく、雄大な眺めを楽しむことができました。また夜になるとライトアップされ、幻想的な雰囲気を作り出していました。これまでにのべ40万人が乗車しましたが、開業から10年の節目を迎えるにあたり、運営会社は、総合的に営業終了を判断したということです。最終日のきょうはあいにくの雨。少しでも景色を楽しんでもらおうと、ゴンドラの水滴を懸命に拭き取るスタッフの姿がありました。スタッフ「この観覧車があったってことを、覚えてくれている人が1人でもいればって感じます」訪れた人たちは…「調べたら最後って聞いたんで。乗ろうかって言って。寂しいですね」初めて乗るというこちらのカップルは…「今日入籍して、記念に乗ろうと思いました」「ちょっと寂しいですよね。なくなるのはやっぱり。最初で最後を楽しもうと思って。乗りたいと思います」それから20分後…「思ったより高かった」「思ったより楽しかった」「音楽もかけられて。早い段階でもっと乗っておけばよかったかなと」「いい思い出になりました」アウトレットパークの中には、観覧車の営業終了を惜しむメッセージが掲示されていました。観覧車は来年春までに解体・撤去される予定です。運営会社・浦山栄一郎さん「たくさんのお客様が足元の悪い中来られて、うれしく思います。能登半島地震だったり、コロナで一時運休したりありましたけど、この10年の節目までやって来られたのも、すべてお客様のおかげだと思っております」運行最終日のきょうは、このあと午後8時まで営業し、その後イルミネーションの消灯式が行われます。これで県内の観覧車は、魚津市のミラージュランドにある1基だけになりました。