スヌーピー好き必見！GELATO PIQUE CAFE初のPEANUTS♪

ジェラート ピケ カフェが、世界中で愛される「PEANUTS」との初コラボレーションを実施♡【GELATO PIQUE CAFE meets PEANUTS】が、11月7日(金)～12月7日(日)の期間限定で登場します。スヌーピーやチャーリー・ブラウンが「おやすみ前の甘い時間」をテーマにしたスイーツやラテに変身。表参道ヒルズ店限定の特別ラッピングやアートラテも登場し、五感で楽しめます！

スヌーピーの世界を味わう限定メニュー♡

スヌーピー ボーダーホイップクレープ/チャーリー・ブラウン ボーダーホイップクレープ

ピケカフェらしいやさしい色合いで展開されるカフェメニューには、スヌーピーたちの“好き”がぎゅっと詰まっています。

スヌーピーの大好物「チョコチップクッキー」をイメージしたボーダーホイップクレープ（\1,340）は、ベリーコンポートとチョコレートソースの絶妙なバランスに、砕いたガトーショコラを重ねた贅沢な一品。

一方、チャーリー・ブラウンをイメージしたピーナッツバタークレープ（\1,340）は、きな粉と焦がしキャラメルを忍ばせた濃厚ジェラート入り♡

スヌーピーとピーナッツ・ギャング/ジェラートサンデー

スヌーピー ボーダーホイップラテ（ICED）/スヌーピー/もこもこマシュマロラテ（HOT）

チャーリー・ブラウン ボーダーホイップラテ（ICED）/チャーリー・ブラウン もこもこマシュマロラテ（HOT）

さらに、3種類のジェラートを重ねたジェラートサンデー（\980）や、マシュマロがとろけるもこもこラテ（\920）など、見た目も味も癒し度満点です。

MERCER bisのクリスマス限定シフォンケーキ！2種類の贅沢な味わい

表参道ヒルズ限定♡特別アートラテも登場

PEANUTSキャラクターアートラテ（全４種）ICED/HOT

11月7日(金)～11月19日(水)の期間、表参道ヒルズ店限定でPEANUTSの世界観を堪能できる特別ラッピング装飾を実施。

さらに、スヌーピーやチャーリー・ブラウンなど全4種類の**キャラクターアートラテ（\760）が登場！ラテのデザインを自分で選べるので、友人同士で違うキャラを楽しむのもおすすめです。

訪れるだけで心が弾む空間で、ホットもアイスも選べる特別なドリンクを味わって♡

雑貨も必見！おうち時間が楽しくなる限定アイテム

【PEANUTS】オリジナルアート マグボトル

【PEANUTS】オリジナルアート マグカップ

【PEANUTS】オリジナルアート キャンバスミニトートバッグ

【PEANUTS】オリジナルアート バンダナ

【PEANUTS】オリジナルアート アクリルキーチェーン

【PEANUTS】オリジナルアート ダイカットステッカー

今回のコラボでは、スヌーピーたちがジェラート ピケのルームウェアを着たオリジナルアートの雑貨も登場。

マグカップ（\2,970）やマグボトル（\3,630）、**キャンバスミニトート（\3,960）**など、実用性とデザインを兼ね備えたアイテムがラインアップ。

そのほか、**アクリルキーチェーン（\1,980）やダイカットステッカー（\880）**など、小物も充実しています。

表情豊かなキャラクターたちが日常に寄り添い、見るたびにほっこり笑顔になれそう♡

© 2025 Peanuts Worldwide LLC

スヌーピーと過ごす、やさしいひとときを♡

“寝る前の甘いものって、どうしてこんなにおいしいんだろう？”そんなコンセプトのもと誕生した今回のコラボは、心までふんわり包み込んでくれるようなやさしさに満ちています。

ジェラート ピケ カフェ全店で開催される【GELATO PIQUE CAFE meets PEANUTS】。スヌーピーや仲間たちと一緒に、あたたかい甘さに包まれるひとときを過ごしてみてください♡

物販やラテの販売は数量限定です♪