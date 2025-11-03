富山市は、プラスチックごみに汚れやラベルなどがついていても、資源として回収する試みをきょうから大山地域で始めました。

プラスチック資源の回収を増やすことで焼却処分するごみの量をさらに減らしたいとしています。



助田記者がお伝えします。



値札のシールやラベルが付いたままのラップや総菜のパック。

汚れが落ちきらない調味料のチューブ。

富山市では現在、軽く水洗いしても汚れが落ちないプラスチックは「燃やせるごみ」として回収しています。





そんな中、大山地域できょうから始まったのが、汚れたり、ラベルがついたりしたままのプラスチックも回収する取り組みです。環境省と連携しての実証事業で、プラスチック資源の回収を増やすのが狙いです。市によりますと今年度のプラスチック資源の回収量は、8月末までに1075トン。昨年度の同じ時期と比べておよそ3パーセント少なくなっています。富山市の藤井市長は先月、プラスチック資源の回収量を増やすことで、焼却するごみの減量化を目指すとしました。富山市 藤井市長「焼却炉というのは消耗が非常に激しいわけですから、燃やす量が少なければ少ないほど長持ちしますんで、そういう炉だとか設備の延命にもつながります。燃やせるごみというか燃やすしかないごみを減らすことで、いろんな設備の長寿命化につながっていく。そのことによって住民負担もやわらいでいくということだと思います」きょうはおよそ500キロのプラスチックごみを回収しました。実証事業は大山地域で今月1か月間行われます。集められたプラスチックごみは富山市の富山環境整備で一旦保管し、今月25日から、どの程度プラスチックとして再資源化ができるかなどの検証を行います。