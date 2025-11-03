¤Þ¤ó´ÝÈþ¿¬¡õ¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ó¥¥Ë¡¡¸«ÊÖ¤êÈþ½÷¤Î¶Ë¾å¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¡¡¡Ö¤¤ì¤¤¤Ë»£¤Ã¤Æ¡×¥«¥Ã¥È¸ø³«
¸µSKE48¤Î½÷Í¥¡¢ËÌÌîÎÜ²Ú¤µ¤ó¤ÎSPA!¥°¥é¥Ó¥¢¥óº²¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ö¤¤ì¤¤¤Ë»£¤Ã¤Æ¡×¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¡£»ïÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿ ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍÅ±ð¤Ê¿§µ¤¤òÊü¤ÄËÌÌîÎÜ²Ú¤µ¤ó
ËÌÌî¤µ¤ó¤Ï´ôÉì¸©À¸¤Þ¤ì¤Î26ºÐ¡£SKE48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¸å¡¢2024Ç¯6·î¤ËÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È ¡£È¯ÇäÃæ¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡Ö¿¨¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ë¡©¡×¡ÊÇòÌë½ñË¼¡Ë¤ÇÈäÏª¤·¤¿ÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¸½ºß¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥é¤Ñ¤é¤Ã¡ª¡Ù¡ÊÄ«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥·¡¼¥ó¤Ç¤âÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢½µ´©SPA!¤ÎÌ¾Êª¥°¥é¥Ó¥¢¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥óº²¡×¤Ç¾Ò²ð¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¼ýÏ¿¡£Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î²ÖÊÁ¥ì¡¼¥¹¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¾ö¤ËºÂ¤ê¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÉ½»æ¥«¥Ã¥È¤ÏÍÅ±ð¤½¤Î¤â¤Î¡£²°³°¤Ç²«¿§¤¤²ÖÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤«¤é½À¤é¤«¤Ê¶»¸µ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¡¢ÀöÌÌÂæ¤Î²£¤ÇÇò¤Î¥ì¡¼¥¹¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ò¤Þ¤È¤¤¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë»Ñ ¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼ÊÁ¤Î¥Ó¥¥Ë¤Ç°Ø»Ò¤Ë¾è¤ê¡¢¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤Î¤è¤¦¤Ê¤×¤Ã¤¯¤ê¤Þ¤ó´Ý¥Ò¥Ã¥×¤òÂçÃÀ¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤¤¤º¤ì¤âÉ¬¸«¤Î¥«¥Ã¥È¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡¡§½µ´©SPA!ÊÔ½¸Éô¡¡»£±Æ¡§ÅâÌÚµ®±û¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§Ì´·î¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡§ÉÙÅÄ°é»Ò¡Ë
¡ÚËÌÌîÎÜ²Ú¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤¤¿¤Î¤ë¤«¡¡26ºÐ1999Ç¯5·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡´ôÉì¸©½Ð¿È¡¡T158¡¡2013Ç¯¤ËSKE48¤Î6´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥àKII¤ÎÉû¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£2024Ç¯6·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¡¢Æ±Ç¯9·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿1st¼Ì¿¿½¸¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£2025Ç¯¤ÏÃÏ¾åÇÈÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥é¤Ñ¤é¤Ã¡ª¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°X¡Ê@official_ruka25¡Ë¡¢¸ø¼°Instagram¡Ê@rukakitano0525¡Ë