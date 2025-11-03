キャリアやご希望のペースで５つのクラスをご用意。34歳以下割引（U-34）もお忘れなく！

バイギャザは走行枠を皆さんそれぞれのペースに合わせ、エキスパート、アドバンス、ステディ、エントリーの4クラスと初心者向け操作レクチャーと体験走行をプログラムした特別限定のビギナークラスをご用意しています。

基本の４クラスの目安は、エキスパート：サーキット走行歴30回以上、アドバンス：サーキット走行歴10回以上、ステディ：サーキット走行歴5回程度もしくは経験回数に関係なくゆっくりめで走りたい方、エントリー：サーキット走行が初めての方から数回ほどの方々までを前提としています。ビギナークラスについては下段別項でご説明しています。

参加料金は35,000円（昼食+保険料込み、税込み：38,500円）。

また34歳以下の方に限りU-34若者応援割引をご用意。参加料金は25,000円（昼食+保険料込み、税込み：27,500円）。

※U-34割引ご利用にはPeatixチケット申込ページにある割引コード入力が必要です。割引コードをお忘れになると料金が割引かれませんのでご注意ください。今年度の開催すべてでお申し込みが可能です。

走行されない同伴者の方に、オプションとして昼食（1,980円税込み）を、Peatixチケット申込ページからご購入になれます。

バイギャザはひとクラスの走行台数を少なくしたちょっと贅沢な時間がお楽しみになれます。ご自分のペースがキープしやすいので安心です。それに上達への近道は豊富なキャリアのインストラクターにおまかせください！

「BIKE GATHERING」はジェントルなお仲間と安心してサーキットを楽しめるよう、1クラスの走行枠で走る台数を少なく設定した贅沢な走行会です。慣熟走行が終わってからフリー走行がはじまりますが、単独走行ではなく先導つきで学びたい方に向け、ベテランの先導ライダーがゆっくり目と少し速く走るふたつのグループで走りますので、ご希望のペースをお選び頂けます。

先導を務めるインストラクターは、宮城光さん、友野龍二さん、齋藤栄治さん、塙政則さん、小林龍太さん、奥田教介さんと、諸々ご相談に乗ってくださる親しみやすい素敵なキャラクターです。

そして前回からエキスパート走行枠を除く午後の3クラスフリー走行枠で、友野龍二さん運転のタンデムシート体験ができるチャンスを設けました。対象は参加されているライダー全員で、3回の１名ずつ3周となります。ご希望の方には当日抽選しますので、詳細は朝のライダーズミーテイングでお確かめください。

またエントリークラスの方々には先導走行後に、懇切丁寧にコースの走り方を説明する時間を設けます。わからないこと、不安に思うことは早めにクリアしておきましょう。

またサーキット走行には、万一を考えてプロテクションのため革のレーシングスーツが必須（エントリーとステディの2クラスは革製上下セパレートでもプロテクター装備であれば可）。まずは体験だけしてみたいとお考えなら、レンタルスーツもご利用になれます。下記へ直接お申し込みください。

モーターサイクルウェアレンタル：https://www.dainesejapan.com/feature/suits_rental

広いコース幅のどこが最もイン側を通るポイントかの目安にカラーコーンを設置しています。

