【「ヨメ教育よ」義オバ暴走！】義父からの接近禁止命令！「破ったら絶縁」＜第17話＞#4コマ母道場
あなたがもし、義母から「嫁としてしっかり教育してあげる」と言われたら、どのように感じるでしょうか。「考え方が古いな」とあきれたり、「教育ってどういうこと？」と反発したくなるかもしれません。まさに巷でよく聞く“嫁姑問題”に発展しそうですよね。しかし、それが「義母」ではなく、まさかの「親戚のおばさん」からの言葉だったとしたら……？ 他人の家庭の問題に、あたかも自分のことのように介入してくる強烈な親戚がいたら、あなたならどう対応しますか？
第17話 完全ノックアウト
【編集部コメント】
サカエおばさんのひとり娘であるマリさんは、昔こそ盆と正月くらいには実家に帰って来ていましたが、ここ数年は寄り付きもしていないそう。もちろんサカエおばさんは仲良くしたいのですが、「娘が寄り付かないのはその性格のせい」とズバッと言われてしまいました。サカエおばさんの性格からいって、自覚もないうちにキツく当たり、マリさんに嫌われてしまったのでしょう。もっと優しく周囲に接することのできる性格だったなら……。でももう、すべてが手遅れです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
【編集部コメント】
