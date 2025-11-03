THE ALFEE、3年ぶりニューアルバム『君が生きる意味』12・24リリース 新曲7曲を収録した全11曲の作品に
デビュー50周年イヤーを駆け抜け、51周年の盛り上がりを続けるTHE ALFEEが、3年ぶりとなるオリジナルアルバム『君が生きる意味』を12月24日にリリースすることが決定した。2022年2月に発売された前作『天地創造』以来、およそ3年ぶりの新作となる。
【写真】圧巻…！THE ALFEE・高見沢俊彦の「ゴジラ1.0ギター」と「シン・ゴジラギター」
アルバムには、最新シングル「HEART OF RAINBOW」や「丁寧言葉Death！」をはじめとした既発シングル4曲に加え、新曲7曲を収録。全11曲で構成される。
通常盤（1CD）のほか、3種の限定盤も同時発売。限定盤A（CD＋Blu-ray）には、これまでフル尺公開されていなかった「KO. DA. MA.」「ロマンスが舞い降りて来た夜」「HEART OF RAINBOW」のミュージックビデオを収録。限定盤B（2CD）は、デビュー50周年記念日に東京・有明アリーナで開催されたプレミアムライブより、THE ALFEE＋オーケストラ編成で披露された楽曲を音源化したライブCDを収録。さらに限定盤C（3CD）には、50周年イヤー前半のハイライトとして行われた東京・NHKホール公演（5月26日）の模様を収録した、2枚組のライブCDが付属する。
店舗別特典も充実しており、UNIVERSAL MUSIC STOREではCDジャケットステッカー（全4種）やスリーブケース付きセット、山野楽器ではA4サイズのクリアファイル、Amazonではメガジャケ（全4種）、楽天ブックスではポストカードが用意されている。いずれも先着順・数量限定となる。
