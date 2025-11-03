１６人組ダンス＆ボーカルグループ・ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥの武知海青が３日、ＤＤＴプロレス両国国技館大会のスペシャルタッグマッチに出場した。新日本プロレス・ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者のＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介）と組み、樋口和貞・正田壮史組と対戦して勝利した。

格別の時間だった。プロレスデビュー戦の相手だった正田と、元力士の樋口を相手に一歩も引かず。打点の高いドロップキックや連携からの大技を繰り出し、何度も見せ場をもたらした。両国国技館での初試合を勝利で飾り「後楽園ホールとは違った雰囲気を肌で感じた。声援も景色も、僕にとっては宝石のように輝いていた。この思い出を無駄にすることなく、これから糧にできるように頑張っていきたい」とうなずいた。

２０２２年にＡＢＥＭＡの配信ドラマ「覆面Ｄ」でレスラー役で出演したことをきっかけに、２４年にプロレスデビュー。今年６月のＤＤＴ入団後は熱い試合を続け、目の肥えたプロレスファンを納得させつつある。「今年入団したばかりで試合数も少ない中、多くの方に応援していただいている。ものすごくいい意味で期待してもらっていると思うので、その期待を裏切らないようにしたい」と言葉に力を込めた。

試合後、タッグを組んだＴＡＫＥＳＨＩＴＡからの握手をあえて拒否。これに、ＴＡＫＥＳＨＩＴＡは「僕と戦いたい、ってことでしょう。武知海青はプロレスラーになったんです」と気概を認めていた。

◆武知 海青（たけち・かいせい）１９９８年２月４日、兵庫県出身。２７歳。２歳からダンスを始める。小５の時にバタフライで水泳のジュニア五輪に出場。２０１４年のＥＸＩＬＥパフォーマー・バトルで最年少１６歳でファイナルに残るも落選。その後、ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥの正式メンバーとして１７年にメジャーデビュー。２２年のＴＢＳ「最強スポーツ男子頂上決戦」では総合優勝。趣味はゲーム、筋トレ。身長１８２センチ、血液型Ｏ。