ドジャースがブルージェイズとのワールドシリーズを最終第7戦まで展開し、延長１１回の戦いを制して2連覇を達成した。ナ・リーグのチームとしては、１９７５、７６年のレッズ以来となった。

山本由伸が３勝をあげる素晴らしいピッチングでＭＶＰを受賞。優勝決定シリーズでは大谷翔平がＭＶＰ、佐々木朗希もポストシーズン３セーブをあげるなど、日本人トリオの活躍は目を見張るものがあった。

今回のように第７戦が延長戦で決着が付いたケースは珍しい。

▼１９１２年レッドソックス 延長１０回、１点ビハインドを追いつきガードナーの犠飛でジャイアンツに３―２で逆転サヨナラ勝ち

▼１９２４年ナショナルズ（現ツインズ） 延長１２回、ベントレイの二塁打でジャイアンツに４―３でサヨナラ勝ち

▼１９９１年ツインズ 延長１０回代打ラーキンの適時打でブレーブスに１―０でサヨナラ勝ち

▼１９９７年マーリンズ ９回に追いつき、１１回にレンテリアの適時打でインディアンス（現ガーディアンズ）に３―２でサヨナラ勝ち

▼２０１６年カブス 延長１０回、ゾブリストの二塁打でインディアンスに８―７で勝利

ほかに９回の表もしくは裏（サヨナラ）に決勝点が入って決着したケースは以下。

▼１９６０年パイレーツ ９回にヤンキースに同点に追いついかれたが、マゼロスキーの本塁打で１０―９でサヨナラ勝ち

▼２００１年ダイヤモンドバックス ８回までのビハインドを９回にゴンザレスの適時打でヤンキースに３―２で逆転サヨナラ勝ち

ドジャースのように８回まで負けていたチームが勝ったのは１９９７年マーリンズ、２００１年ダイヤモンドバックス以来３度目の劇的試合になった。

今回のドジャースのポストシーズン１３勝のスコアを見ると１点差５、２点差３と僅少差試合の勝利が大半を占めた。救援陣の踏ん張りとともに試合終盤での守備陣の好守が光った。

フィリーズとの優勝決定シリーズ第２戦では３点差で迎えた９回に１点差まで詰め寄られた。なおも無死二塁の大ピンチで通称「ブルドッグ」と言われるギャンブル性の高いシフトを敷いた。今回のケースなど、二塁に走者がいるケースで一塁手と三塁手が前進して、遊撃手が三塁ベースカバーに入る(二塁手が一塁カバーに入る)犠打阻止の守備隊形。相手の送りバントを三塁手のマンシーが捕球、遊撃手・ベッツが素早くベースカバーに入って三塁憤死にするというビッグプレーが飛び出した。

ワールドシリーズでもここぞのプレーが続出した。まずはエドマン。延長１８回となった第３戦は９回に一塁強襲安打をカバーした二塁手として、三塁を狙った走者を刺した。さらに１０回には右翼線二塁打で本塁を狙った一塁走者を好返球で仕留めて、勝ち越しを許さなかった。

第６戦は「キケ」の愛称で親しまれるＥ・ヘルナンデス。２点リードの９回の無死二、三塁で、最後は左翼手としてダッシュ良くライナーをつかんで二塁に送球し、併殺でゲームセットとした。

そして第７戦での連発。同点の９回１死満塁のピンチに、難しいゴロを二塁手のロハスが掴み、あわてず本塁にストライク送球してアウトにした。さらに２アウト後、左中間大飛球を今度は守備固めに入った中堅手・パヘスが左翼手のキケともつれながらも、ジャンプ一番好捕。どのプレーも少しでも逡巡したら、同点に追いつかれたり、決勝点を許す場面での好守だった。

改めてディフェンスがいかに大事かを思い出させた、球史に残るドジャースのポストシーズンの戦いぶりだった。

※参考資料 ベースボールリファレンス

蛭間 豊章（ベースボール・アナリスト）