北朝鮮による拉致被害者の救出を訴える集会で高市首相は日朝首脳会談の希望を北朝鮮側に伝えたと話しました。

拉致被害者家族会・横田拓也代表（57）「岸田政権時に行われたはずの日朝間のハイレベル協議の再構築を急ぎ、一刻も早い拉致被害者救出の手立てを講じてください」

めぐみさんの母・横田早紀江さん（89）「（高市首相が）信念をもってこのこと（拉致問題）を解決しますとおっしゃってくださることに対して感謝しております。必ずそのこと（拉致問題解決）を実現していただきたいと思っております」

3日に開かれた集会で、家族たちは高市首相に期待感を示すと共に、拉致被害者の帰国を改めて強く求めました。

また有本恵子さんの姉の昌子さんはアメリカのトランプ大統領との協力を求め、一丸となって解決に取り組むよう 日本政府に求めました。

高市首相「私は手段を選ぶつもりはありません。すでに北朝鮮側には、首脳会談をしたい旨お伝えをいたしております」

高市首相は日朝首脳会談の希望を北朝鮮側に伝えたと明らかにした上で「あらゆる選択肢を排除せず私の代で何としても突破口を開き、拉致問題を解決したい」と訴えました。