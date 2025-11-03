Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、11月3日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は個人ランキング1位に立つU-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）。日本各地で今年の木枯らし1号が吹いた中、11月の初戦で鈴木優に吹くのは追い風か、それとも向かい風か。

【映像】鈴木優、木枯らし吹っ飛ばす熱い戦いを見せるか？

2023-24シーズンにMVPを獲得、昨シーズンもレギュラーシーズンで＋180.8と結果を出している鈴木優。攻撃的な麻雀を貫き、多少の失点は恐れず前に出る。相手からすれば、軽いアガリで止めようとしても、高打点でひっくり返されるという展開も多く、なかなか攻略が難しい選手だ。

同じ鈴木姓の赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）は、対抗馬の1番手。今期は7戦して、勝利なし。2着3回・3着3回・ラス1回と“ゼウス”と呼ばえる男には寂しい数位になっている。神がかった選択で生まれる豪快なアガリで、神々しさまで取り戻せるか。

EARTH JETS・逢川恵夢（協会）は、今期からMリーグに挑戦しているが、7戦してほぼプラスマイナスゼロ。このうちトップ1回、2着3回と連対率は約57％なだけに、少々物足りない素点もきっちり稼いで、プラス域に戻りたい。

今シーズンは、何かしら吹っ切れた強さを感じさせるBEAST X・中田花奈（連盟）。自ら守備的に打つことを公言し、新加入した下石戟（協会）から様々なことを吸収。7戦してトップは1回ながら2着は3回、ラスはゼロと、際どい勝負で着をしっかり上げていることが数字に出ている。さあ次は3ケタプラスに挑戦だ。

【11月3日第1試合】

EARTH JETS・逢川恵夢（協会）個人20位 ▲2.3

赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）個人34位 ▲107.7

BEAST X・中田花奈（連盟）個人18位 ＋13.5

U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）個人1位 ＋252.7

【10月31日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋271.0（32/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋232.7（32/120）

3位 赤坂ドリブンズ ＋206.8（30/120）

4位 U-NEXT Pirates ＋144.5（34/120）

5位 BEAST X ＋12.6（32/120）

6位 TEAM雷電 ▲36.4（32/120）

7位 KADOKAWAサクラナイツ ▲36.9（30/120）

8位 渋谷ABEMAS ▲104.3（34/120）

9位 EARTH JETS ▲321.1（32/120）

10位 セガサミーフェニックス ▲368.9（32/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

