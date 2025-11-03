石原良純、江の島での青春エピソードを告白「オレ、あそこで撃たれたんだよ！」

11月4日（火）の『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』は、『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』との合体スペシャルが放送される。

前半の『プラチナファミリー』では、日本を代表する世界的なお菓子メーカーの創業一家が住む高台にある高級住宅街に佇む豪邸に潜入し、想像を超える驚きの暮らしぶりや創業家夫人の意外な素顔をつまびらかにしていく。

続く『火曜の良純孝太郎』は、石原良純と小泉孝太郎が人気観光スポット、神奈川・江の島を訪れ、地元住民たちに聞き込みしながら知られざる江の島ウラ情報を探る。

スタジオゲストには、ドラマ『ちょっとだけエスパー』に出演中の高畑淳子、佐々木美玲、長尾謙杜（なにわ男子）、奥田修二（ガクテンソク）が登場。良純＆孝太郎の旅をにぎやかに見届ける。

◆良純＆孝太郎が青春エピソードを告白！

『火曜の良純孝太郎』のテーマは、「観光客も知らない“裏・江の島”」。

「江の島は家族のドライブコース」だったという逗子出身の良純、横須賀出身の孝太郎にとっては“ほぼ地元”といっても過言ではないスポットだが、そんな2人はもちろんのこと、観光客も知らない裏・江の島情報を集めながら旅を繰り広げていく。

湘南港では江の島の隠れた名産・伊勢海老を堪能し、仲見世通りでは江戸時代の江の島の地図を発見した2人。

続いて、2人は江の島名物“エスカー（屋外エスカレーター）”に乗って江島神社を参拝し、良純にとって思い出深い景色が見える場所へ。

到着したのは、東京オリンピックのセーリング会場となった江の島ヨットハーバーが見渡せる高台。

良純はヨットハーバー付近がデビュー作の映画『凶弾』（1982年）のロケ地だったと明かし、「オレ、あそこで撃たれたんだよ！」と懐かしさにひたる。

一方、孝太郎は江の島の思い出を聞かれると、「僕、すごく覚えているのが、地元の友人、上地雄輔くんとの思い出なんですよ」と話しはじめる。

「車の免許取りたての頃、2人だけで江の島にドライブに来て、この先の人生どうするかを語り合ったんです。僕は“俳優に興味があるんだ”と話したんですよ。雄輔は“僕の夢は歌を歌って、俳優もやって、バラエティにも出て、本も書いて…”って言ったので、“欲張りだけど、思いきりやれば”と言ったら、彼は全部叶えたからスゴいなと…」としみじみ。

そんなエモーショナルなエピソードに、良純も「いい話だなぁ」とつぶやくと、長尾は「撃たれた思い出も素敵でしたよ」とすかさずフォローする。

最後は、チャーターした船に乗り込み、江の島の“本当の裏側”へまわる。

さらに、水中ドローンを使って海の様子も探索すると、“これまで見たことのない江の島の姿”が浮かび上がって…。はたして2人が発見した奥深き“裏・江の島”とは？

このほか、地元民が教える絶景穴場スポットなども紹介。知られざる歴史、グルメ、絶景…江の島に何度も足を運びたくなる、ちょっとディープなウラ情報の数々に注目だ。

◆世界的お菓子メーカー創業一家の暮らし

『プラチナファミリー』で今回訪れるのは、世界中の人々に慣れ親しまれた超人気お菓子メーカーの創業一家の、関西にある高級住宅街に佇む300坪の豪邸。

ちさ子も思わず「よく招いてくれたね」と感嘆のため息をもらしたその豪邸とは？