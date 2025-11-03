秋田市と大仙市ではそれぞれ男性がクマに襲われけがをしました。住宅地での被害も相次ぐ中、立ち入りが規制されていた千秋公園では2日、2頭のクマが捕獲されています。



秋田市で男性が襲われたのは飯島緑丘町の住宅敷地内です。秋田臨港警察署の調べによりますと、午前5時半ごろ65歳の男性が出勤するため車に乗ろうとしたところクマに襲われました。クマは体長およそ1・2メートルで50センチほどの子グマと一緒だったということです。男性は会話はできるものの額から出血するなどのけがをして秋田市内の病院へ搬送されています。現場はJR上飯島駅から南東におよそ100メートルの住宅密集地です。





また大仙警察署の調べによりますと、午前7時すぎ大仙市神宮寺でも散歩をしていた83歳の男性がクマに襲われ顔や腕にけがをしました。住宅のすぐそばに迫るクマ。千秋公園の周辺でもクマが目撃されていましたが2頭が捕獲されました。2日午後1時半ごろ、千秋公園内に設置された自動撮影カメラが捕獲用のおりのそばにいるクマの姿を捉えました。捕獲されたクマは体長およそ1・1メートルのメスです。このクマが捕獲されたおよそ6時間後にも、同じおりの中に入っている別のクマ1頭を確認しました。体長およそ1・3メートルのオスでした。秋田市は3日に設置していた3基のおりを撤収しました。2日の捕獲以降周辺での目撃情報はなく、ほかにクマがいないか確認した上で千秋公園の立ち入り規制も解除される見通しです。今年度に入ってから市内で捕獲されたクマはきょう時点で少なくとも174頭となり、一昨年度の捕獲数171頭を超え過去最多です。それでも住宅地ではこの連休中も、クマの姿が。2日午後8時半過ぎに秋田市大住の住宅に設置された、防犯カメラの映像です。そこには玄関に近づく1頭のクマ。車が通った音でしょうか、クマは驚いて立ち去りました。県のツキノワグマ等情報マップシステム＝クマダスによりますと、小学校や保育園もあるこの地域で昨夜はほかにも2件の目撃があるなど後を絶たないクマの目撃。市街地でも警戒が必要です。