シクサーズのタイリース・マクシーが開幕から大暴れ…NBA史上5人目のスタッツラインに到達

11月1日（現地時間10月31日、日付は以下同）。フィラデルフィア・セブンティシクサーズは、ホームのエックスフィニティ・モバイル・アリーナでボストン・セルティックス戦に臨んだ。残り約3分で10点を追う展開から8－0のランで2点差まで詰め寄り、残り20秒で1点差に肉薄するも追いつけず、最終スコア108－109で今シーズン初黒星（4勝1敗）となった。

それでも、シクサーズは3日のブルックリン・ネッツ戦を129－105で制して5勝1敗と大きく勝ち越し。この試合ではジョエル・エンビード（左ヒザ）が休養する中、チーム全体でフィールドゴール成功率52.1パーセント（50／96）、34本ものアシストを記録。

ネッツ戦ではケリー・ウーブレイJr.が29得点3リバウンド、タイリース・マクシーが26得点6リバウンド7アシスト、クエンティン・グライムズが22得点6リバウンド13アシスト、トレンドン・ワットフォードが16得点9リバウンド7アシスト、VJ・エッジコムが16得点3アシスト3スティールを残した。

なかでもマクシーは、開幕6試合でリーグ3位の平均33.7得点に4.8リバウンド9.0アシスト1.2スティール、3ポイントシュート成功率46.4パーセント（平均4.3本成功）と絶好調。

そして今シーズン開幕から6試合連続で25得点、5アシスト以上を記録したことで、NBA史上5人目の選手に。キャリア6年目のガードは、2022－23シーズンのルカ・ドンチッチ（現ロサンゼルス・レイカーズ）、2016－17シーズンのジェームズ・ハーデン（現ロサンゼルス・クリッパーズ）、2005－06シーズンのアレン・アイバーソン（元シクサーズほか）、1972－73シーズンのネイト・アーチボルド（元カンザスシティ・キングスほか）に次ぐ快記録を残した。

なお、イースタン・カンファレンスでは3日に開幕5連勝していたシカゴ・ブルズが116－128でニューヨーク・ニックスに敗れて今シーズン初黒星。3日終了時点で、イーストはシクサーズとブルズが5勝1敗でトップ2におり、5日にブルズのホーム（ユナイテッド・センター）で両チームが激突する。



【動画】開幕から6戦連続で25得点以上を残すマクシーの好プレー集





