2025年11月、YouTuberのkemioが自身のYouTubeチャンネルを更新。ルームツアー動画を投稿した。

kemioは現在ニューヨークで生活をしており、概要欄によるとアメリカでの生活も10年目を迎えるようだ。今回紹介した自宅は2年ほど暮らしているようで、近々引っ越し予定だという。

まずは玄関から紹介。壁には一面雑誌が飾られており、オシャレな雰囲気だ。kemioはニューヨークの家賃について「本当に高い」と明かし、「お家に洗濯機がついていることがレア」と、物件事情について語った。

そしてクローゼットにはたくさんのコートを収納しているようで、グッチやバレンシアガなどのハイブランドのコートたちを紹介した。そして「宝物」と紹介したのは、大きめのシャネルのバッグ。荷物もたくさん入り、愛用していると明かした。

kemioの部屋はロフトタイプになっているようで、地続きの広々とした空間になっている。リビングには大量の洋服たちがラックにかけられており、お気に入りのヴィンテージアイテムも一緒に紹介した。ほかにも壁一面に本を収納しているプライベート空間や、ダイニングテーブルなどを紹介し、動画は終了した。

今回の動画に視聴者からは「面白さがレベチ」「素敵！」「アートに溢れてる」といった声が集まった。

（文＝向原康太）