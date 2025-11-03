³ÚÅ·¥â¥ó¥¡¼¥º¤¬Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¡¡º£½µËö¤Ë¤Ï³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤È¤Î¸òÎ®Àï¤â¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÅí±àÃæ±û¼Ò¡ËÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤ÎÇ¯´Ö²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿³ÚÅ·¥â¥ó¥¡¼¥º¤¬2Æü¡¢Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ËÜµòÃÏ¤Î³ÚÅ·Åí±àÌîµå¾ì¡ÊËÌÉô¡¦Åí±à»Ô¡Ë¤«¤éÅí±à»ÔÀ¯ÉÜ¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÌó2»þ´Ö¤«¤±¤Æ°ÜÆ°¡£±èÆ»¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Í¥¾¡¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
³ÚÅ·¤ÏÀè·î¤ÎÂæÏÑ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢Á°Ç¯²¦¼Ô¤ÎÃæ¿®¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤ò²¼¤·¤¿¡£Á°¿È¤Î¥é¥Ë¥å¡¼¥Ù¥¢¡¼¥º¤È¥é¥ß¥´¥â¥ó¥¡¼¥º»þÂå¤ò´Þ¤á¤ë¤È6Ç¯¤Ö¤ê8ÅÙÌÜ¡¢³ÚÅ·¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Áª¼ê¤é¤ÏÊ£¿ô¤Î¼ÖÎ¾¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¥Õ¥¡¥ó¤é¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é»ÔÀ¯ÉÜ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¼ÖÎó¤È¶¦¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
»ÔÀ¯ÉÜÁ°¤Ç¤Ï1000¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÔµ¡¡£Áª¼ê¤é¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢´¿À¼¤äÇï¼ê¡¢¼êºî¤ê¤Î´ÇÈÄ¤Ê¤É¤Ç½Ð·Þ¤¨¤¿¡£
¥Ñ¥ì¡¼¥É¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¸Åµ×ÊÝ·òÆó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤¬¸«¤ì¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï³§¤µ¤ó¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë»î¹ç¤¬Â¿¤¯¤Ç¤¤º¡¢¶ì¤·¤ó¤À¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¤é¤ÎÀ¼±ç¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÂæÏÑ°ì¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤È¤·¤Æ´¶¼Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
7Æü¤«¤é9Æü¤Ë¤Ï¡¢Åí±à»ÔÀ¯ÉÜ¼çºÅ¤Î¡Ö2025Åí±à¥¢¥¸¥¢¥×¥íÌîµå¸òÎ®Àï¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£³ÚÅ·¥â¥ó¥¡¼¥º¤ÈÆüËÜ¤ÎÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡¢´Ú¹ñ¤ÎKT¥¦¥£¥º¤¬³ÚÅ·Åí±àÌîµå¾ì¤Ë½¸·ë¤·¤Æ»î¹ç¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£8Æü¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤ÈÆüËÜ¤Î¡Ö³ÚÅ·¡×ÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡ÊÍÕçË¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
³ÚÅ·¤ÏÀè·î¤ÎÂæÏÑ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢Á°Ç¯²¦¼Ô¤ÎÃæ¿®¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤ò²¼¤·¤¿¡£Á°¿È¤Î¥é¥Ë¥å¡¼¥Ù¥¢¡¼¥º¤È¥é¥ß¥´¥â¥ó¥¡¼¥º»þÂå¤ò´Þ¤á¤ë¤È6Ç¯¤Ö¤ê8ÅÙÌÜ¡¢³ÚÅ·¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»ÔÀ¯ÉÜÁ°¤Ç¤Ï1000¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÔµ¡¡£Áª¼ê¤é¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢´¿À¼¤äÇï¼ê¡¢¼êºî¤ê¤Î´ÇÈÄ¤Ê¤É¤Ç½Ð·Þ¤¨¤¿¡£
¥Ñ¥ì¡¼¥É¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¸Åµ×ÊÝ·òÆó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤¬¸«¤ì¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï³§¤µ¤ó¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë»î¹ç¤¬Â¿¤¯¤Ç¤¤º¡¢¶ì¤·¤ó¤À¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¤é¤ÎÀ¼±ç¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÂæÏÑ°ì¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤È¤·¤Æ´¶¼Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
7Æü¤«¤é9Æü¤Ë¤Ï¡¢Åí±à»ÔÀ¯ÉÜ¼çºÅ¤Î¡Ö2025Åí±à¥¢¥¸¥¢¥×¥íÌîµå¸òÎ®Àï¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£³ÚÅ·¥â¥ó¥¡¼¥º¤ÈÆüËÜ¤ÎÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡¢´Ú¹ñ¤ÎKT¥¦¥£¥º¤¬³ÚÅ·Åí±àÌîµå¾ì¤Ë½¸·ë¤·¤Æ»î¹ç¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£8Æü¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤ÈÆüËÜ¤Î¡Ö³ÚÅ·¡×ÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡ÊÍÕçË¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë