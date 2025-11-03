これでレースする未来を見てみたい。

「移動する」という手段を変えるであろう、モジュラー式の乗り物｢Raptor（ラプター）｣。下半分がトライク（3輪車）で、上半分はバイク風や貨物専用などいろんな姿に変化します。

人が跨って乗る状態から、分離すると4足歩行ロボにトランスフォームするモジュールまで考案され、自由な発想でナンでもアリって感じです。

しかも全種類がもれなくカッコ良いっていうね。

F1ドライバーが乗る3輪車

その「ラプター」が、このたびF1ドライバー角田裕毅選手とコラボを果たしました。

「Sparrow Tsunoda Edition」のベースは、レーシングモデルのモジュール「Sparrow」。見た目は「ストリートファイター」と呼ばれる、ボリューミーなネイキッド風です。そこにレーシングマシンを想起させるカラーリングと、紅葉をモチーフにしたグラフィックで、和風な乗り物となりました。

普段は速さを追求する角田選手ですが、これで新たな移動手段が示されたんじゃないでしょうか。

合体・分離で何にでもなれる

「ラプター」の下部はベースユニットと呼ばれ。バイクの軽快さと車の安定感を併せ持つ電動3輪車です。タイヤは小径ですが、傾きでコーナリングをします。

上部のデザインユニットは何にでもなれますが、特に「Sparrow」はサーキットやレースでの使用を想定しています。できることなら、街中でも乗ってみたいですね。

Image: roidztech Inc.

「Sparrow Tsunoda Edition」およびその他のモデルは、現在開催中の「ジャパンモビリティショー2025」にて公開中。この展示を起点に、少し先の未来ではこの合体モビリティーが当たり前になっているといいなぁ。

Source: YouTube, roidztech Inc.