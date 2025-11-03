合体・分離で何にでもなれる。モジュラー式のトライク #JapanMobilityShow
これでレースする未来を見てみたい。
「移動する」という手段を変えるであろう、モジュラー式の乗り物｢Raptor（ラプター）｣。下半分がトライク（3輪車）で、上半分はバイク風や貨物専用などいろんな姿に変化します。
人が跨って乗る状態から、分離すると4足歩行ロボにトランスフォームするモジュールまで考案され、自由な発想でナンでもアリって感じです。
しかも全種類がもれなくカッコ良いっていうね。
F1ドライバーが乗る3輪車
その「ラプター」が、このたびF1ドライバー角田裕毅選手とコラボを果たしました。
「Sparrow Tsunoda Edition」のベースは、レーシングモデルのモジュール「Sparrow」。見た目は「ストリートファイター」と呼ばれる、ボリューミーなネイキッド風です。そこにレーシングマシンを想起させるカラーリングと、紅葉をモチーフにしたグラフィックで、和風な乗り物となりました。
普段は速さを追求する角田選手ですが、これで新たな移動手段が示されたんじゃないでしょうか。
合体・分離で何にでもなれる
「ラプター」の下部はベースユニットと呼ばれ。バイクの軽快さと車の安定感を併せ持つ電動3輪車です。タイヤは小径ですが、傾きでコーナリングをします。
上部のデザインユニットは何にでもなれますが、特に「Sparrow」はサーキットやレースでの使用を想定しています。できることなら、街中でも乗ってみたいですね。
「Sparrow Tsunoda Edition」およびその他のモデルは、現在開催中の「ジャパンモビリティショー2025」にて公開中。この展示を起点に、少し先の未来ではこの合体モビリティーが当たり前になっているといいなぁ。
Source: YouTube, roidztech Inc.