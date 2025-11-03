「今季最高のプレー」４試合ぶり出場で躍動の久保建英をスペイン大手紙が絶賛！「チームを勝利に導いた」「カムバックだ」
久保建英が所属するレアル・ソシエダは、現地11月１日に開催されたラ・リーガの第11節で、宿敵アスレティック・ビルバオとホームで対戦。３−２でバスクダービーを制した。
左足首の怪我で公式戦３試合を欠場した久保はベンチスタート。63分から４試合ぶりの出場を果たすと、果敢に仕掛けて攻撃を活性化する。
オフサイドで取り消されたものの、アルセン・ザハリャンがネットを揺らしたシーンで、“幻のアシスト”もあった。
現地メディアもそのパフォーマンスを高く評価。スペインの大手紙『Mundo Deportivo』はこう称えている。
「彼は今シーズン最高のプレーを見せた。ボールを持っていても持っていなくても積極的にプレーし、厳しい状況の中でもチームを勝利に導いた。カムバックだ」
また、『El Desmarque』のギプスコア版は採点記事で７点をつけ、こう賛辞を贈った。
「セルヒオ・フランシスコ監督の判断は正しかった。彼はチームの攻撃に活力を与えるために出場し、彼はチームに攻撃のアイデアをもたらした」
怪我が癒えたレフティは、ここから調子を上げていくはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
