連休中も各日でクマの出没が相次いでいます。

【写真を見る】【動画】市職員がクマに襲われた南陽市 監視カメラの画面にはハッキリとクマの姿...しかし箱ワナにはかからず（山形）

おととい、市の職員がクマに襲われ大けがをした南陽市では、未明に現場近くでクマが確認されました。

また、舟形町ではきのう住宅敷地内に居座ったクマが捕獲されています。



南陽市できょう未明に撮影された監視カメラの画像です。画面には、はっきりとクマの姿が映っています。

南陽市では、おとといクマの警戒にあたっていた市の男性職員がクマに襲われ右手を骨折する大けがをしました。

先月２９日には赤湯小学校の入り口ドアがクマに破壊されるなど、市街地でクマの出没が相次いでいます。

南陽市は現場付近に箱ワナを３つ仕掛けていますがけさの段階で捕獲には至っていません。

しかし、未明に近くに設置された防犯カメラにクマの姿が捉えられていたことから付近にクマはいるとみて、警戒を続けています。

土地の所有者「（市から電話があって）どうもこの辺の近くにいるみたいなので、クマを捕獲する部屋仕掛けさせてくれって。ここにも柿の木あるから」



ワナの近所に住む人「ああ、あれワナか。孫も今学校送り迎えしてるから、クマスプレーも買ってるし」

■住宅敷地内の小屋に居座り...

クマは各地で出没しています。きのう午後には、舟形町舟形のそば畑でクマ１頭が目撃されました。

このクマはその後、近くの住宅敷地内の小屋に入り込み居座る事態となりました。

その後、クマは猟友会が設置した箱ワナに入り捕獲されたということです。

このクマによる人や物への被害は確認されていません。

クマはきょうも寒河江市日和田の道路上で目撃されるなど、出没が相次いでいます。

県によりますと、今年県内でクマが目撃された件数は、先月２６日現在で１９０６件にのぼっています。これは統計をはじめた２００３年以降で最多です。

去年１年間で目撃された数は３４８件となっていて、今年はすでに５倍を超えています。

秋は、冬眠に向けてクマが活発に活動する時期となっていて、クマの目撃はまだ続くと予想されています。

県や警察などがクマが目撃された場所や山を歩く際などは周囲に注意するよう呼びかけています。