【RIZIN】萩原京平、秋元強真との“両者流血マッチ”で無念のTKO負け 朝倉未来戦ならず「こんなに頑張ってるのにって……」
格闘技イベント「RIZIN LANDMARK 12 in KOBE」は3日、兵庫県・GLION ARENA KOBEにて開催。
メインマッチで行われたフェザー級ワンマッチでは萩原京平が秋元強真にラウンド3分52秒レフェリーストップでTKO負けを喫した。
■TKO負けも実況席は成長を評価
第1ラウンド、序盤から萩原がインローで足を削る。プレッシャーをかける秋元のタックルを切ると、そこからはスタンディングの攻防に。秋元の鼻からは出血が見られ、萩原のパンチでふらつく場面もあった。観客席が熱狂するなか、ラウンド終盤では萩原の鼻からも出血が見られた。
白熱した試合に場内が熱狂するなか第2ラウンドがスタート。萩原は秋元に序盤からテイクダウンされギロチンを狙われるも、これを回避。再びシングルレッグからテイクダウンされると、四の字の体勢に持ち込まれた。左目が腫れで塞がった萩原は上からパウンドを浴びてレフェリーストップ。TKO負けを喫して、朝倉未来とのリマッチは叶わなかった。
杉山しずかさんは「こんなに頑張ってるのにって……自分に憤ってると思う。ストライカーがグラップリングをいちからやるのは本当に大変だと思う」と萩原の胸の内をおもんぱかり、「実際、バックチョークから逃げていた」と成長の見える萩原を評価。
高阪剛氏も「しっかりやり込んできたことは間違いではない。今日は秋元選手が強かった、上をいくものを持ってたということ」と萩原を労った。
同大会は「ABEMA PPV」にて全試合生中継されている。