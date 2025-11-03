

ドラマや映画に出演中のモデルが大集合！





大人気だった"じれキュン"ラブコメディーの続編、ドロ沼恋愛劇、人気急上昇中のWEBTOONの実写化、捨て身の復讐劇、新感覚ゾンビアイドル系アニメの劇場版など、今クールも話題のドラマ作品が色々と放送中です！ 現在【週プレ グラジャパ！】では「ドラマ、映画出演モデル写真集セール」を開催中。11月3日（月・祝）から11月16日（日）までの期間限定で、現在放送中のドラマや映画に出演するモデルのデジタル写真集18作品を30%OFFにてお届けしちゃいます。

それでは、対象商品の中から厳選した4作品のレコメンドをご覧ください！

＊＊＊

【ドラマフィル『恋フレ〜恋人未満がちょうどいい〜』出演】川津明日香『冬に咲くWinter Flower』／撮影：大辻隆広



人気急上昇中のWEBTOONをドラマ化した、友達以上・恋人未満の関係から始まるラブストーリー『恋フレ〜恋人未満がちょうどいい〜』にて、樋口幸平さんとW主演を務めている川津明日香さん。デジタル写真集『冬に咲くWinter Flower』は、タイトルにある通り、冬ならではのあたたかさが感じられる一冊。寒い時こそあたためあいたい。友達以上・恋人未満から、どんどん距離が縮まっていく？ これからの季節にピッタリのグラビア！



【ドラマ特区『死ぬまでバズってろ！！』出演】新田さちか『彼女の現在』／撮影：東京祐



元乃木坂46の与田祐希さんが主演を務めるドラマ『死ぬまでバズってろ！！』に、インフルエンサー役で出演中の新田さちかさん。デジタル写真集『彼女の現在』は、実業家としても活躍の幅を広げ始めた2023年に撮り下ろしされたグラビアで、インフルエンサーである彼女のリアルな姿に迫った一冊。可愛いだけじゃない、大人な雰囲気や色気もたっぷり見られます。しっかり者の彼女に、ちょっとだけ甘えてみませんか？



【TOKYO MX『橘くん抱いてください！』出演】西葉瑞希『笑う門には』／撮影：前康輔



柊太朗さんと久保乃々花さんがW主演を務める過激なラブシーンが話題のドラマ『橘くん抱いてください！』にレギュラー出演中の西葉瑞希さん。デジタル写真集『笑う門には』は、"国民の幼なじみ"と称されるくらい、人懐っこい笑顔で読者を魅了する西葉さんの明るい姿をたっぷりと収録した一冊。プールやベッドのほか、商店街など、どこか親近感のあるシチュエーションが登場するのも見どころ。屈託のない笑顔に全人類、癒されてほしい！



【日テレドラマDEEP『そこから先は地獄』出演】奈月セナ『女王の帰還』／撮影：大辻隆広



井桁弘恵さん主演の泥沼不倫を描いたドラマ『そこから先は地獄』で、モラハラ美容外科医の妻を演じ話題の奈月セナさん。デジタル写真集『女王の帰還』は、女優としても活躍の幅を広げる彼女が、アートともいえる洗練されたカラダを大胆に披露した一冊。脱ぎっぷりはもちろん、ポージングもかなり刺激的。これぞ女王の風格だ！



＊＊＊

