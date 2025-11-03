¡Ø¤É¤°¤µ¤ìµåÃÄ¡Ùºî¼Ô¡¦ÎµºêÎË»ùÀèÀ¸¤Ï¤Ê¤¼¡í¤É¤°¤µ¤ì¡í¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡ã¸åÊÔ¡ä¡ÚÅÁÀâ¤ÎÌîµåÌ¡²è¡Ø¤É¤°¤µ¤ìµåÃÄ¡Ù¤Î°µÅÝÅªÌ¥ÎÏ¤ò·¡¤êµ¯¤³¤¹¡ª¡ÊÂè6²ó¡Ë¡Û
Âè5²ó¡ÊÎµºêÀèÀ¸¡ãÁ°ÊÔ¡ä¡Ë¤Ï¤³¤Á¤é¤è¤ê
Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÎµºêÎË»ùÀèÀ¸¡£¡Ø¤É¤°¤µ¤ìµåÃÄ¡Ù¤Ç¤Ïµð¿Í´ÆÆÄ»þÂå¤ÎÄ¹Åè¤¬²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯ÅÐ¾ì¤·¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÌÄ³¤¿¿²ð¤¬½êÂ°¤¹¤ëÌÀ²¦¥¢¥¿¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¾¡Éé»Õ¤Î´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Åè¤¬Æ±¤¸ÇØÈÖ¹æ3¤ÎÌÄ³¤¤Ë½õ¸À¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯6·î3Æü¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤ÏÀË¤·¤¯¤âÀÂµî¤·¤¿Ä¹Åè¤À¤¬¡¢Ì¡²è¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Â³¤±¤ë¡£
¡½¡½Ï¢ºÜÂè1²ó¤ÎºÇ½é¤Î¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¡ÖÄ¹Åè´ÆÆÄ¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤â¤¿¤Ó¤¿¤ÓÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Îµºê¡¡Ä¹Åè¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¤ä¤¿¤é¤ÈÄ¹Åè¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë¹½¡¢¤·¤Ä¤³¤¯»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¢ËÍ¤Ï¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¡¢´ÆÆÄ¤ò¼¤á¤¿¤¢¤È¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
Í¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ê¼Ç¤¤·¤¿µð¿Í¡¦Ä¹Åè´ÆÆÄ¤¬¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥È¤òÌÄ³¤¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤·¤Ó¤ì¤ë¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¡Ê©ÎµºêÎË»ù¡¿½¸±Ñ¼Ò¡Ë
Îµºê¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£Ä¹Åè²òÇ¤¤Î¤È¤¡Ê1980Ç¯¡Ë¤Ï¤¹¤´¤¤Ê¢Î©¤Ã¤ÆÊ¢Î©¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤âÌ¡²è¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤ë¡ÊÃ±¹ÔËÜÂè16´¬¡¡Ç³¤¨¤ëÃË¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Î´¬¡Ë¡£
¡½¡½¡Ò¼Ç¤¤Î¤¢¤È¡¡¤¹¤°¤Ë¸åÇ¤¤ÎÈ¯É½¤È¤Ï...¡¡¼Ç¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¥¯¥Ó¤È¤ª¤Ê¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤¢¡Ó¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤ËÅÜ¤ê¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÀèÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¥Ò¡¼¥í¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Îµºê¡¡º£¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤È°ì½ï¤Ç¡¢Ä¹Åè¤µ¤¨ÂÇ¤Æ¤Ð¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬¾¡¤È¤¦¤¬Éé¤±¤è¤¦¤¬¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È¡Ö¥¦¥½¤ò¤Ä¤±¡×¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯Í§¤À¤Á¤Ë¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÄÌ¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬¹¥¤¤À¤«¤éÄ¹Åè¤¬¹¥¤¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬Éé¤±¤Æ¡¢Ä¹Åè¤¬ÂÇ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤Ï¤½¤ó¤Ê¥ä¥Ä¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¡Ö°ã¤¦¡ª¡×¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£
¡½¡½ÂçÃ«Áª¼ê¤ÈÄ¹Åè¤µ¤ó¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡¤ÁÉé¤±¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£»þÂå¤â¾ì½ê¤âÄ¶¤¨¤Æ¡£
Îµºê¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤»¤¤¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡ÖÂçÃ«¤µ¤¨ÂÇ¤Æ¤Ð¤¤¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤Ï·ë¹½¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¾¡¤ÁÉé¤±´Ø·¸¤Ê¤¤¤À¤í¡£²¶¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¤ª¤Þ¤¨¤é¤ï¤«¤Ã¤¿¤À¤í¡©¡×¤Ã¤ÆÅö»þ¤ÎÍ§¤À¤Á¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤ÏÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Îµºê¡¡Ä¹Åè¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡Ê76Ç¯¡Ë¤¢¤È¤Ë²¿ÅÙ¤«¡¢¼èºà¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤Ï¿åÅç¿·»ÊÀèÀ¸¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢Áª¼ê¤ÈÄ¾ÀÜ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ìîµå¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Áª¼ê¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤é¤³¤Ã¤Á¤¬¤¤¤«¤Ë¥ÉÁÇ¿Í¤«¤Ã¤Æ¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤ËÌîµåÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£
¡½¡½ÌÄ³¤¤¬¹Åç¤ÎÁª¼ê¤ÈÂÐÃÌ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤ÏÀèÀ¸¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ÎÁª¼ê¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Îµºê¡¡¤¤¤ä¤â¤¦¡¢¤¼¤ó¤ÖËÍ¤ÎÁÛÁü¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ó¥×¤ò³°¤«¤é¸«¤¿¤ê¡¢¥Ù¥ó¥Á¤È¤«¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢Áª¼ê¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¤«¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ç¤â¥ê¥¢¥ë¤Ê¤Î¤Ï¼èºàÎÏ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Îµºê¡¡·ë¶É¡¢¼èºà¤Î¤Û¤¦¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤É¤°¤µ¤ì¡Ù¤Î¤¢¤È¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¡Ê¡Ø¥¦¥©¡¼¡¦¥¯¥é¥¤¡Ù¡Ë¤È¤«³ÊÆ®µ»¡Ê¡ØÆ®¾¥Ü¡¼¥¤¡Ù¡Ë¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤¿¤È¤¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£Áª¼ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤ë¡£
¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¹¤ëÊÊ¤¬¤¢¤ëÌÄ³¤¡£Î×»þ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÌÀ²¦OB¤ÎÉ´ÃÏ¤Ï¤½¤Î°ÊÊ¤ò½¤Àµ¤¹¤Ù¤¯¡¢¥Ó¥ë¤Î²°¾å¤«¤éÆÍ¤½Ð¤¿Éý30cm¤ÎÅ´ÈÄ¤Î¾å¤ÇÌÄ³¤¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤µ¤»¡¢¶ºÀµ¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¹ÓÎÅ¼£¤ò»Ï¤á¤¿¡Ê©ÎµºêÎË»ù¡¿½¸±Ñ¼Ò¡Ë
¡½¡½ÁêÅö¤Ë¼èºà¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢µ»½ÑÅª¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¡£ÌÄ³¤¤¬¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¹¤ë¥¯¥»¤òÄ¾¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢OB¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¹ÓÎÅ¼£¤ò¤¹¤ë¤È¤«¡£
Îµºê¡¡¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÏÄ¹Åè¤Ë¤½¤Î¥¯¥»¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¸¤«¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢Ä¹Åè¤¬ÌÄ³¤¤Ë¡Ö¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡×¤Ã¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¡£
¡½¡½¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Î¤È¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Û¤«¤ËÀïÁ°¤ÎÌ¾ÆóÎÝ¼ê¡á´£ÅÄµ×ÆÁ¤µ¤ó¡Ê¸µ¡¦Åìµþ¥»¥Í¥¿¡¼¥¹¡Ë¤Îµ»¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Àå¤ò»È¤Ã¤Æ¥¿¥Ã¥Á¤Îµ¼²»¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢"¶õµ¤¥¿¥Ã¥Á"¤Ç¥»¡¼¥Õ¤ò¥¢¥¦¥È¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Îµºê¡¡Àï¸å¤¹¤°¤È¤«ÀïÁ°¤ÎÁª¼ê¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÊÌ¤Ë¥³¡¼¥Á¤¬¶µ¤¨¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¹©É×¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡£º£¤É¤¤ä¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Æ¡¢¿³È½¤òñÙ¤»¤¿¤ï¤±¤Ç¡£
¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò¹Í¤¨¡¢ºÎ¤êÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£Åö»þ¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë²¿¤ò»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡Ê©ÎµºêÎË»ù¡¿½¸±Ñ¼Ò¡Ë
¡½¡½¿³È½¤òñÙ¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Á¥Ã¥×¤Î²»¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤·¤Æ»°¿¶¤òÃ¥¤¦¡¢¤È¤¤¤¦µ»¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¼ÂºÝ¡¢ÂçÍÎ¡Ê¸½¡¦DeNA¡Ë¤ÎÀµÊá¼ê¤À¤Ã¤¿ÅÚ°æ½ß¤µ¤ó¤Ë¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë²»¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îµºê¡¡·ë¹½¡¢Ê¹¤¯ÏÃ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥È¥ê¥Ã¥¯¥×¥ì¡¼¤¬¤ä¤¿¤é¤ÈÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¡Ø¤É¤°¤µ¤ì¡Ù¤Ï¡£¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¹©É×¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ¤ÎËÍ¤¬´¶¤¸¤¿¤«¤é¤«¡£
¡½¡½¡ÖÌîµå¤ÏñÙ¤·¹ç¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¿³È½ÂÐÁª¼ê¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÆâÌî¼êÂÐ¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼ÂÐ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤âñÙ¤·¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Îµºê¡¡¤À¤«¤éÂÐ·è¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ä¹Åè¤µ¤¨ÂÇ¤Æ¤Ð¤¤¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ïºå¿À¤ÎÂ¼»³¡Ê¼Â¡Ë¤È¤«¹¾²Æ¡ÊË¡Ë¤È¤«¡¢ÂçÍÎ¤ÎÊ¿¾¾¡ÊÀ¯¼¡¡Ë¤È¤«¡¢ÂÐ·è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ì¤òÌÜ¤ò¶Å¤é¤·¤ÆÉ¬»à¤Ç¸«¤Æ¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£²¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ÎËÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ¡²è¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½Ì¡²è¤Î¸¶ÅÀ¤ËÄ¹Åè¤µ¤ó¤È¥¨¡¼¥¹¤È¤ÎÂÐ·è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Îµºê¡¡º£¡¢¥×¥íÌîµå¸«¤Æ¤ë¤È¡¢¤¼¤ó¤Ö9¿ÍÂÐ9¿Í¡¢´ÆÆÄÂÐ´ÆÆÄ¤Î»î¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¤ÏËÍ¤Ë¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÂÐ¸Ä¿Í¤ÎÂÐ·è¤¬ºÝÎ©¤¿¤Ê¤¤¤«¤é¡£ÂçÃ«¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÂÐÃ¯¡¹¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÏÌµ¤¤¤Î¤Ë¡¢¤è¤¯4Ëü¤â5Ëü¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Æþ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¤¿¤·¤«¤Ë¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ËÆþ¤ì¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µå¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡Ø¤É¤°¤µ¤ì¡Ù¤ÏËè²ó¡¢¸Ä¿ÍÂÐ¸Ä¿Í¤ÎÂÐ·è¤Ç¤¹¤Í¡£
Îµºê¡¡¤º¤Ã¤ÈÂÐ·è¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼ÂÐ¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼ÂÐ¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤«¤â¡¢¤¼¤ó¤ÖÂÐ·è¤Ë¤·¤Æ¡£·ë¶É¡¢ËÍ¤¬Ìîµå¤ò¤¢¤ó¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢ÂÐ·è¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¢¤Ã¡¢º£¤ÎÌîµå¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
Îµºê¡¡Íî¹ç¡ÊÇîËþ¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ê»³°æÂç²ð¡Ë¤òÂå¤¨¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ê2007Ç¯¡¡ÃæÆüÂÐÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡£¤¢¤Î½Ö´Ö¤«¤éËÍ¤Ï¡¢¤¢¤Ã¡¢¤â¤¦Ìîµå¤Ï¤¤¤¤¤ä¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¥Ð¥Ã¥¿¡¼Íî¹ç¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹©É×¤·¤Æ¡¢Ã¯¤Ë¤â¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ä»ø¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÏËÍ¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥É¥é¥Þºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²¾¤ËÃæÆü¤¬µÕÅ¾¤µ¤ì¤Æ¡¢¥Ü¥íÉé¤±¤·¤Æ¤â¡£
2007Ç¯¤ÎÃæÆüvsÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¡¢8²ó¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¹¥Åê¤Î»³°æ¤Î¸òÂå¤ò¹ð¤²¤ëÃæÆü¡¦Íî¹ç´ÆÆÄ¡Ê¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±¡Ë
¡½¡½¤½¤ì¤³¤½¡¢¥Þ¥á¤òÄÙ¤·¤¿»³°æÅê¼ê¤¬½Ð·ì¤·¤Ê¤¬¤éÅê¤²Â³¤±¤Æ¡¢¤¢¤È°ì¿Í¤Ç´°Á´»î¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤¿¤é¡Ø¤É¤°¤µ¤ì¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£
Îµºê¡¡¤Ï¤Ã¤Ï¤Ã¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢ËÍ¤¬»×¤Ã¤Æ¤ëÌîµå¤ÈµÕ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¶á¡¢¡Ø·ù¤ï¤ì¤¿´ÆÆÄ¡Ù¡ÊÎëÌÚÃéÊ¿Ãø¡¿Ê¸½ÕÊ¸¸Ë¡Ë¤òÆÉ¤ó¤ÇÉñÂæÎ¢¤òÃÎ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÎÇ¼ÆÀ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ì¡²è¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÀäÂÐÂÇ¤¿¤ì¤Æ¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤Æµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡½¡½¤³¤³¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤«¡¢¤È»×¤ï¤»¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¸«Á÷¤Ã¤¿¤ê¡¢¶õ¿¶¤ê¤·¤¿¤ê¡£ÌÇÂ¿¤ËÀ®¸ù¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬¡Ø¤É¤°¤µ¤ì¡Ù¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Îµºê¡¡ÂÐ·è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ã±¤ËÉ½¸þ¤¤Î¡ÖÂÇ¤Ã¤¿¡×¡¢¡ÖÂÇ¤¿¤Ê¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤ª¤ª¡¢¤¤¤¤µåÅê¤²¤¿¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤âÉé¤±¤Æ¤ë¤«¤é¡£
¡½¡½¿¼¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤³¤¬¡£Ã±¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡¢¼ºÇÔ¤¹¤ë¡¢¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÂÐ·è¤¬º£¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸·¤·¤¤¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤«¤Ë¹©É×¤·¡¢µ»½Ñ¤òËá¤¯¤«¡£¤½¤³¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Îµºê¡¡¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¼«Ê¬¤Îµ»¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹©É×¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥³¡¼¥Á¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£ÀÎ¤ÎÁª¼ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤ÆÌ¡²è¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢µ»¤ÎÏÃ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸µ¥Í¥¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼èºà¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Ë¸À¤Ã¤¿¶áÆ£Í£Ç·¤µ¤ó¤È¤«Åö»þ¤ÎÌîµå¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤µ¤ó¤ÎËÜ¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÇÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½ÀïÁ°Àï¸å¤ÎÁª¼ê¤Î¤¹¤´¤µ¤ò¡Ø¤É¤°¤µ¤ì¡Ù¤ÎÏ¢Ãæ¤¬¥ê¥¢¥ë¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Îµºê¡¡¾Ü¤·¤¤¿Í¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¤ß¤ó¤Ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ø¤É¤°¤µ¤ì¡Ù¤òÆÉ¤à¤È¡¢¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤ì¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤éËÍ¤ÎÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¶áÆ£¤µ¤ó¤Ê¤êÌîµå¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤µ¤ó¤ÎËÜ¤òÆÉ¤à¤È¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤¤Ã¤È¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤·¡¢ÀäÂÐÂ»¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ìîµå¤ò¹¥¤¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¡£
¡ÊÊ¸Ãæ°ìÉô·É¾ÎÎ¬¡Ë
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´¬Ëö¤Ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¾Êª´ë²è¡£ºÇ½ª19´¬¤Ë¤ÏÎµºêÀèÀ¸¼«¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ø¤É¤°¤µ¤ìµåÃÄ¡Ù¤Ë¤ÏÎáÏÂ¤ÎÌîµå¤Ë¤Ï¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡¢¡Ö¿Í´Ö¤Î¤ä¤ëÌîµå¡×¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬³Î¤«¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê©ÎµºêÎË»ù¡¿½¸±Ñ¼Ò¡Ë
¡Ø¤É¤°¤µ¤ìµåÃÄ¡Ù¤Ï¤³¤Á¤é¤è¤ê¡£
Kindle Unlimited¤Ç¤â±ÜÍ÷²ÄÇ½¡ª
¡üÎµºêÎË»ù¡Ê¤ê¤å¤¦¤¶¤¡¦¤ê¤ç¤¦¤¸¡Ë
1953Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Ä¹ºê¸©½Ð¿È¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¡Ø°Ë²ì¤Î±Æ´Ý¡Ù¡Ê²£»³¸÷µ±¡Ë¡¢¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¤Î·à²è¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢¼êÄÍ¼£Ãî¡¢¤Á¤Ð¤Æ¤Ä¤ä¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â´¶Æ°¤·¡¢Ì¡²è²È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£15ºÐ¤Ç¾åµþ¤·¤ÆÅÔÆâ¤Î¹â¹»¤ËÆþ³Ø¸å¡¢¿·²¬·®¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢72Ç¯¤Ë¡ØÈÖ³ÊÎ®¤ì¼Ô¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£74Ç¯¤«¤é½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ç¡Ø±ê¤Îµð¿Í¡Ù¡Ê¸¶ºî¡¦»°»Þ»ÍÏº¡Ë¡¢76Ç¯¤«¤é·î´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡ÊÆ±¡Ë¤Ë¤Æ¡Ø¤É¤°¤µ¤ìµåÃÄ¡Ù¤òÏ¢ºÜ¡£ÌîµåÌ¡²è¤òÂ³¤±¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿¡£Â¾¤ÎºîÉÊ¤Ë¡¢¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¤¬Âêºà¤Î¡Ø¥¦¥©¡¼¡¦¥¯¥é¥¤¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¡¢³ÊÆ®µ»¤ò°·¤Ã¤¿¡ØÆ®¾¥Ü¡¼¥¤¡Ù¡¢¥´¥ë¥Õ¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ù¸¶ºî¡¦ºäÅÄ¿®¹°¡¿³Ø½¬¸¦µæ¼Ò¡Ë¤Ê¤É
¼èºà¡¦Ê¸¡¿郄¶¶°Â¹¬