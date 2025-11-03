¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç·è¤Þ¤ë¤ó¤À¤Ê¡×µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤è¤¦¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡É
¡þ¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¡¡½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê3Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Û¤«¡Ë
Á°Æü¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Ž¥¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Í¥¾¡¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤â¡Ö¸«¤¿¤è¡¢¤¹¤´¤¤¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç·è¤Þ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¿¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤è¤¦¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃ»´ü·èÀï¤Ç¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¤Ä¤®¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤«¤é¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤È¤Ç¤«¤¤¤Ê¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤â¡Ê¾¡ÇÔ¤¬¡Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤«¤éÏ¢ÂÇ¡¢Ï¢ÂÇ¤È¤«¤Ç¤Í¡¢ÅÀ¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¤Í¡×µð¿Í¤Ï¥Á¡¼¥à°ì¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¿ô¤ò¸Ø¤ë²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï²¬ËÜÁª¼ê¤ÎÄ©Àï¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÄË¤¤¡×¤È²¿ÅÙ¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¬ËÜÁª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥Û¡¼¥à¥é¥óÎÌ»º·¿Áª¼ê¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¤¢¤²¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡¢Íèµ¨¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£