TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

11月4日の関東の天気を山形純菜キャスター、坂口愛美気象予報士がお伝えします。

・冬の便り 木枯らし1号を観測
・北風収まり冷え込み強まる
・日差しあっても空気ヒンヤリ