渡邊渚、仕事激減報道に言及 将来に向けて語る
【モデルプレス＝2025/11/03】渡邊渚が11月3日、レギュラーMCを務めるYouTube番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」（「REAL VALUE」チャンネルにて19時配信）に出演。一部メディアから「仕事激減」と報じられたことについて言及した。
今回は「REAL VALUE CLUB」のBISCUSSホールディングス株式会社代表・森屋和紀氏と株式会社やまもとくん代表・山本雅俊氏をゲストに迎え、トークを展開した。
◆渡邊渚MC番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」
同番組は、実業家・堀江貴文氏、溝口勇児氏、三崎優太氏らがメインキャストを務め、ビジネス界で熱い注目を集めるYouTube番組「REAL VALUE」のスピンオフ企画として誕生。国内最大級の女性読者数を擁するメディア「モデルプレス」が持つ「人をエンパワーメントする」というメディアコンセプトと、独自のインタビューメソッドを融合させ、従来のビジネス番組とは一線を画す、全く新しい視点からのインタビューを展開する。
◆渡邊渚、アナウンサー時代と現在「どっちも良かった」
「アナウンサーとして活動していた時と今とではどっちが自分にとって良いか」という質問に「どっちも良かったと思うんです。会社員時代だってそれはそれで楽しくやっていたし、ただその生活をあと何年続けられたかなって考えたらそう長くはなかったなって。一生その働き方を続けるという選択だったら今の働き方を選ぶに決まっているという感じ」と考えを明かした。
一方で、会社員時代を経たからこそ今働いている中で「苦じゃない」と感じる場面も。「バーって仕事が重なるみたいな大変って時も別にそこまで追い込まれていない自分がいるし、強さの土台を作られた会社員時代だったなと思っています」と振り返っていた。
「今はそんなに仕事は詰め込みたくない？」という質問には「今年はもう頑張ったよなと思って」「結構もう頑張ってない？」とエッセイ出版・写真集発売・カレンダー発売・月にエッセイ5本執筆と多忙なスケジュールに本音が。一部のメディアから「仕事激減」と書かれることについても「意外とやってるんだけどね？」と笑みを浮かべ「来年また本を書きたい」「将来的には絵本とかも作りたい」と展望も語っていた。
◆渡邊渚、フジテレビ退社後フォトエッセイで話題 初写真集も刊行
渡邊は、慶應義塾大学経済学部を卒業後、2020年にフジテレビに入社。「めざましテレビ」の情報キャスターや、「ワイドナショー」など、数々の人気番組に出演し、持ち前の明るさと親しみやすいキャラクターで人気を博した。1月29日に発売されたフォトエッセイ「透明を満たす」（講談社）では前職時代の葛藤や今後の活動を率直な言葉でつづり、大きな話題に。6月25日には1st写真集「水平線」（集英社）を発売し、水着やランジェリーカットにも初挑戦。9月1日にはデジタル写真集「Re：水平線」（集英社）を発売したほか、2026年カレンダー「Nagisa Watanabe 2026／01-2026／12 Calendar」の受注販売も実施している。（modelpress編集部）
