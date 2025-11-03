メーガン妃は「億万長者になりたい」との大きな野望を持っており、美容などのホスピタリティ業界へ進出する可能性があると王室専門家が指摘した。英紙デーリー・メールが３日、報じた。

メーガン妃とヘンリー王子の資産は合わせて約６０００万ポンド（約１２１億円）といわれているが、億万長者になることを夢見ているサセックス公爵夫人にとってはそのばく大な財産でも十分ではないと、王室専門家のエミリー・アンドリュース氏は主張している。

ネットフリックスとの高額な契約は１億ドル（７４００万ポンド＝約１４８億円）相当とみられていたが、８月に映画やテレビ番組の「ファーストルック」契約に「格下げ」され、夫妻とＳｐｏｔｉｆｙの関係も長くは続かなかった。

先日放送されたチャンネル５の新ドキュメンタリー「メーガン効果：彼女はいかにして王室を揺るがしたか」で、アンドリュース氏は「メーガンに近い人たちから、彼女は億万長者になりたがっていると聞いています」と指摘した。

同氏は先週に初のクリスマス・シリーズを発表したメーガン妃は、自身のライフスタイルブランド「アズ・エヴァー」でさらなる富を築き、キム・カーダシアンやジェフ・ベゾスのような億万長者の超一流セレブの仲間入りを果たす鍵となることを期待しているようだと考えている。

また同氏は「億万長者になるには、自分のブランドを可能な限り大きく成功させなければなりません。ジャムはその始まりに過ぎません」と語っている。メーガン妃はカーダシアンと親密にしている様子が目撃されたことを受けて、カーダシアン風の「美容帝国」を立ち上げるかもしれないという噂も流れている。

さらに億万長者のエマ・グレデ氏は今月初め、ロサンゼルスで開かれたディナーにメーガン妃を「スターゲスト」として招き、一連の投稿をインスタグラムでシェアした。

ＰＲ専門家は、これらの投稿はメーガン妃が新たな事業を立ち上げる前に、先駆者である実業家の長年の専門知識に頼ろうとしているのではないかと推測。オートクチュールやメイクアップ業界進出の可能性もあるとしている。



アンドリュース氏はメーガン妃のホスピタリティ業界への進出を確実視しており「彼女がホスピタリティ業界全般に進出していくことは目に見えているし、もしそれが実現すれば、間違いなく億万長者になるだろう」と語っているが、果たして…。