原日出子、彩り豊かなハロウィン料理披露「品数多くて豪華」「理想の食卓」と反響
【モデルプレス＝2025/11/03】女優の原日出子が11月2日、自身のInstagramを更新。自宅でのハロウィンパーティーの様子を公開し、話題を集めている。
【写真】65歳女優「品数多くて豪華」ハロウィン手料理公開
原は「31日は家族と友人達とハロウィンパーティー」「ハロウィンにちなんだ映画を観ながら ワイワイとご飯会をしました」とつづり、テーブルに料理がずらりと並んでいる動画を投稿。「＃お家ご飯」「＃かあちゃんの味」とハッシュタグを付けて、ローストビーフやカボチャサラダ、ガーリックシュリンプなど彩り豊かな手料理を披露している。
この投稿には「美味しそう」「品数多くて豪華」「温かい雰囲気に癒される」「理想の食卓」「見ているだけで幸せになる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
