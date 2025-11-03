森香澄「気持ちと体型を引き締めるため」ミニ丈コーデで美脚輝く「スタイル抜群」「オシャレで上品」の声
【モデルプレス＝2025/11/03】フリーアナウンサーの森香澄が11月2日、自身のInstagramを更新。オフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】30歳フリーアナ、抜群スタイル際立つミニスカ姿
森は「雑誌撮影終わりに」とつづり、白のミニスカートに身を包んだコーディネートを投稿。「最近、パンツスタイルが多くなりがちなので、気持ちと体型を引き締めるためにたまにミニ丈を履くようにしています」と添え、柔らかな微笑みとミニスカートからスラリと伸びる美しい脚を披露している。
この投稿に「可愛すぎる」「スタイル抜群」「オシャレで上品」「大人っぽい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
