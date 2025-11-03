飯塚オートのＳＧ「第５７回日本選手権オートレース」は３日、１２Ｒで優勝戦が行われ、佐藤励（２５＝川口）が車速を生かした力強い攻めで大会初Ｖ。４月のオールスターに続く２回目のＳＧ制覇を飾った。通算２５回目の優勝。

序盤の展開が勝負を左右する０メートルオープン戦。内４車にスタート巧者が揃ったが「スタートは（練習で）０５くらい見えていた。迷いないタイミングで切った」と自信があった。その言葉通りコンマ０６の飛び出しから有吉辰也、鈴木宏和に続く３番手と青山周平、永井大介より先手を奪う好展開をつくる。これが大きかった。

「エンジンはロッドを替えてトルク感が出た。４日目のいい状態を越えた」と文句なしの仕上がり。鈴木を３周回でさばき、逃げる有吉を猛追。「自分の方が手前から進んでいた」と８周３コーナーで抜いて先頭に浮上し、勝負を決めた。

好スタート、好スピードを発揮しての快勝劇。「オールスターの優勝はたまたまという感じ。今回はちゃんと自分の力で取れた。すごいうれしい」と内容にも満足する。これまでＳＧでは落車、反妨など勝負どころでミスもあった。「今年に入ってメンタルのコーチをつけて学び直し、成長していると思う」と精神面の強化も後押し。それが今年ＳＧ・２Ｖ、ＧＩ・１Ｖの結果につながっている。

もちろん、おごりや慢心はみじんもない。「地に足をつけて上を目指したい。他の人も力をつけてくる。挑戦者の気持ちで気を引き締め頑張りたい」。現状に甘んじることなく、さらなる高みを目指していく。