前田敦子、ランジェリー姿で美背中大胆披露 約14年ぶり写真集先行カット解禁
【モデルプレス＝2025/11/03】前田敦子が2026年に発売する「前田敦子写真集 タイトル未定」（講談社）より、新たな先行カットが解禁された。
【写真】前田敦子、キャミワンピから素肌輝く
今回解禁されたのは、2点の先行カット。黒のランジェリー姿で美しい背中を見せている。また、サテン生地のキャミソールワンピースからは、美しい素肌を披露している。
AKB48の“絶対的センター”と称され、時代を象徴する国民的アイドルとして人気を博し、現在は俳優として新たな道を歩んでいる前田。芸能活動20周年を迎える彼女が「これが最後」と語るメモリアル写真集の発売が決定。2012年以来、実に約14年ぶりとなる本作の撮影の地に選ばれたのは、中欧オーストリアのウィーン。30代の女性の“大人の恋”をテーマに、その凛とした美しさと、愛する人との夢のような時間と現実を揺れ動く切ない表情を、ウィーンの光の中に映し出している。（modelpress編集部）
