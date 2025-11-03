山崎育三郎、公式YouTubeチャンネル開設 初回ゲストは山田孝之【どうも、山崎育三郎です。】
【モデルプレス＝2025/11/03】俳優の山崎育三郎が3日、公式YouTubeチャンネル「どうも、山崎育三郎です。」を開設。初回ゲストとして、俳優の山田孝之が登場する。
【写真】山田孝之と熱い抱擁を交わす山崎育三郎
本チャンネルは、山崎のことをよく知らない人にも楽しんでもらえるよう、普段の仕事の様子や、交友関係があるゲストを呼んでのトークなど、山崎のいろんな顔が詰まった内容で届ける予定。そんな記念すべき第1本目のSPゲストは、山崎が26年前に出会い、互いに幼馴染の様な関係という俳優の山田だ。
山田に会うために訪れたのはなんと沖縄。動画内では、最高のロケーションの中、ドライブをしながら2人きりの空間だからできた真剣な話や、10代の頃から変わらない2人の空気感などが感じられる。また、沖縄に移住した山田の案内で訪れた沖縄そば屋や地元の直産市場など、観光名所を巡り沖縄の雰囲気を楽しんだ様子も見どころとなっている。
山崎は自身のYouTubeチャンネルについて「ジャンルを超えたエンターテインメントの世界に挑む中で、常に“人との出会い”が自分を成長させてくれたと感じています。そんな日々の中で生まれた想いを、より自由に、より近い距離で届けたい、その気持ちからこのYouTube番組をスタートしました」とコメント。「これからも、ゆったりと自分らしく、この番組を通して『今』を感じていただけたら嬉しいです。皆さんの日常に、そっと寄り添える存在になれたらと思っています」と呼びかけている。
次回は、11月10日の19時に配信予定。毎週月曜日、週1回更新で配信される。（modelpress編集部）
ジャンルを超えたエンターテインメントの世界に挑む中で、常に“人との出会い”が自分を成長させてくれたと感じています。そんな日々の中で生まれた想いを、より自由に、より近い距離で届けたい、その気持ちからこのYouTube番組をスタートしました。ミュージカル、コンサート、映像作品など、様々なジャンルに挑む過程をドキュメンタリーとして描きながら、今、会いたい人に会いに行き、食を楽しみ、等身大の自分をお届けしていきます。初回のゲストは、今いちばん会いたかった俳優・山田孝之。孝之との時間は、25年前に夢を語り合っていた頃を思い出すような、原点に帰る穏やかで温かなひとときでした。これからも、ゆったりと自分らしく、この番組を通して「今」を感じていただけたら嬉しいです。皆さんの日常に、そっと寄り添える存在になれたらと思っています。
【Not Sponsored 記事】
【写真】山田孝之と熱い抱擁を交わす山崎育三郎
◆山崎育三郎、YouTubeチャンネル開設
本チャンネルは、山崎のことをよく知らない人にも楽しんでもらえるよう、普段の仕事の様子や、交友関係があるゲストを呼んでのトークなど、山崎のいろんな顔が詰まった内容で届ける予定。そんな記念すべき第1本目のSPゲストは、山崎が26年前に出会い、互いに幼馴染の様な関係という俳優の山田だ。
◆山崎育三郎、山田孝之に会うため沖縄へ
山田に会うために訪れたのはなんと沖縄。動画内では、最高のロケーションの中、ドライブをしながら2人きりの空間だからできた真剣な話や、10代の頃から変わらない2人の空気感などが感じられる。また、沖縄に移住した山田の案内で訪れた沖縄そば屋や地元の直産市場など、観光名所を巡り沖縄の雰囲気を楽しんだ様子も見どころとなっている。
山崎は自身のYouTubeチャンネルについて「ジャンルを超えたエンターテインメントの世界に挑む中で、常に“人との出会い”が自分を成長させてくれたと感じています。そんな日々の中で生まれた想いを、より自由に、より近い距離で届けたい、その気持ちからこのYouTube番組をスタートしました」とコメント。「これからも、ゆったりと自分らしく、この番組を通して『今』を感じていただけたら嬉しいです。皆さんの日常に、そっと寄り添える存在になれたらと思っています」と呼びかけている。
次回は、11月10日の19時に配信予定。毎週月曜日、週1回更新で配信される。（modelpress編集部）
◆山崎育三郎コメント全文
ジャンルを超えたエンターテインメントの世界に挑む中で、常に“人との出会い”が自分を成長させてくれたと感じています。そんな日々の中で生まれた想いを、より自由に、より近い距離で届けたい、その気持ちからこのYouTube番組をスタートしました。ミュージカル、コンサート、映像作品など、様々なジャンルに挑む過程をドキュメンタリーとして描きながら、今、会いたい人に会いに行き、食を楽しみ、等身大の自分をお届けしていきます。初回のゲストは、今いちばん会いたかった俳優・山田孝之。孝之との時間は、25年前に夢を語り合っていた頃を思い出すような、原点に帰る穏やかで温かなひとときでした。これからも、ゆったりと自分らしく、この番組を通して「今」を感じていただけたら嬉しいです。皆さんの日常に、そっと寄り添える存在になれたらと思っています。
【Not Sponsored 記事】