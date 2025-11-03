渡邊渚、発信し続ける理由と胸中「最初は先生や周りの人たちから止められました」
【モデルプレス＝2025/11/03】タレントの渡邊渚（28）がモデルプレス編集部の取材に応じ、自身の経験を踏まえて発信を続ける胸中を語ってくれた。
「最初は先生や周りの人たちから止められました。『精神疾患に向けられる目はまだ明るくないのに、そこをあなたが先陣を切っていく必要があるの？』と。ただ、やらないと私じゃなくなっちゃいそうと思ったのでやると決めて動き出しましたけど、それがよかったのか悪かったのかはまだ分からないですね」と振り返りつつ、「言ったことで身軽になった、楽に生きられるようになった、あとは友だちが増えた。そこが大きいかと思います」と分析した。
【写真】渡邊渚、ミス慶應出場・大学時代の貴重ショット
取材は渡邊がレギュラーMCを務めるYouTube番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」の収録後（＃40が11月3日に「REAL VALUE」チャンネルにて配信）に実施した。
◆渡邊渚、自ら発信し続ける胸中
渡邊は自身が抱えていたPTSD（心的外傷後ストレス障害）という病気を公表し、精神疾患への理解を深める活動を行っている。公表から1年が経ったタイミングで、「発信する活動は、自身と病においてプラスの影響が強いのか、マイナスの影響が強いのか？」と質問すると、「良いか悪いか、自分がどっちのタイプかはまだ分からないですね」と回答した。
自分のためにもなっているし、自分が言ったことで何かが変わったというか、世間の流れが変わったと思うのがちょこちょこと。PTSDは、私がなったばっかりの時は調べても詳しい情報が出てこなかったのに、最近では色んなサイトができたりとか、記事が出たり、少しずつ知ってもらえているのかなと思います。
◆渡邊渚MC番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長」
同番組は、実業家・堀江貴文氏、溝口勇児氏、三崎優太氏らがメインキャストを務め、ビジネス界で熱い注目を集めるYouTube番組「REAL VALUE」のスピンオフ企画として誕生従来のビジネス番組とは一線を画す、全く新しい視点からのインタビューを展開。この日配信された番組には亀井翼氏、村上祐介氏がゲスト出演した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】