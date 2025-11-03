あの（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/03】歌手のあのが11月2日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つステージ衣装を公開し、話題を呼んでいる。

◆あの、美脚際立つステージ衣装公開


11月2日に、1日から3日間にわたり幕張メッセで行われている「テレビ朝日 ドリームフェスティバル 2025」に出演したあの。「DREAM FESTIVAL2025 thanks ゴーちゃん。Mステぶりにまた会えた ライブはトップバッターで燃え上がりました」と綴り、同イベントの公式キャラクター・ゴーちゃんとの2ショットやソロショットなどを複数枚投稿した。華奢なデコルテが透けるグレーのトップスに黒と白のストライプのミニスカート、脚は白のルーズなニーハイレッグウォーマーと可愛らしい犬のニーパッドという個性的なコーディネートとなっており、スラリとした太ももがのぞいている。

また、この投稿での写真は出番前に撮影されたため、本番とは違うギターの「ストラト持ってるになっちゃいました」とも付け加えている。

◆あのの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「最高に可愛い」「ルーズニーハイ似合う」「天才的コーデ」「お膝のワンちゃんが可愛い」「脚が綺麗」「美脚すぎ」「ギターとのコーデもいい感じ」といった声が上がっている。（modelpress編集部）

