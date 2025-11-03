滝沢眞規子、多彩な作り置きおかず公開「参考になる」「栄養満点」と反響
【モデルプレス＝2025/11/03】モデルの滝沢眞規子が11月3日、自身のInstagramを更新。作り置きのおかずを公開し、反響が寄せられている。
【写真】滝沢眞規子「参考になる」作り置きおかず披露
滝沢は「お休みの朝の作り置きです」とコメントし、容器にたっぷりと詰められた、数種類の作り置きおかずを公開。「ひじき煮、ほうれん草のナムル」「蓮根のきんぴらとマカロニサラダ。紫芋のマッシュ」と説明し、おかずを使ったアレンジについてつづっている。また、「適当に作っておいてお弁当と夕飯に少しづつ添えて頂きます」と、作り置きを上手に日々の料理に活かしているとも記している。
この投稿に「参考になる」「美味しそう」「栄養満点」「彩りも完璧」「アレンジレシピ助かります」といったコメントが寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
