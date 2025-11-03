荷物ごちゃごちゃ → 解決！【GU新作】ふわもこ感が可愛い♡「ポケ付きバッグ」

こまごました持ち物が多くて、バッグの中がごちゃついてしまう……そんな悩みを可愛く解決してくれそうなのが、【GU（ジーユー）】から新作で登場したポケット付きバッグ。ふわもこのフェイクファーをあしらった愛らしい見た目に、2つのフラップポケットで機能性も兼ね備えたバッグは、この秋冬の心強い相棒になってくれるはず。今回は、GUスタッフのお手本コーデとともにその魅力を解説します。

可愛くて機能的な外ポケット付きバッグ

【GU】「ダブルフラップポケットバッグ」\2,990（税込）

ムートン風のレザー調素材とフェイクファーの組み合わせが秋冬らしく、スタイリングに温もりをプラスしてくれるショルダーバッグ。見た目の可愛さに加えて、外ポケット付きで小物を整理しやすそう。外ポケットのフラップはマグネット式で、サッと開閉できる点も魅力です。マチ8cmの本体には、内ポケットも。愛らしいルックスと利便性を両立したバッグは、デイリー使いにぴったり！

メンズライクコーデの可愛いアクセントに

ブルーシャツにハーフジップのトップスを重ねたメンズライクなコーディネートを大人っぽくハズすなら、小物使いが重要なポイントに。ふわもこフェイクファーのバッグを合わせて、季節感と愛らしさをプラスしています。トップス・バッグ・パンプスを黒でつなげて、カジュアルときれいめのテイストMIXコーデに統一感を。

きれいめモノトーンコーデにキュートをひとさじ

キュートなふわもこバッグも、黒のレザー調素材がベースになったアイテムなら上品なきれいめコーデにもマッチ。全身をモノトーンでまとめたスタイリングはクールな反面、重くなりがち。そこにフェイクファーをあしらったバッグを合わせれば、軽やかさと柔らかさ、そして親しみやすさをプラスできるはず。

ブラウンのふわもこバッグは抜群のほっこり感

スエード調の明るめブラウンにフェイクファーをあしらったバッグは、ほっこり感が魅力。シャギーセーター × プリーツスカートにチェックジャケットをだぼっと羽織った、ガーリーなコーデの可愛さを加速させてくれています。ボーイッシュコーデに可愛さをプラスしたいときにもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N