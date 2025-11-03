ラガマフィンの女の子『梅』ちゃんの特等席は大好きなお姉ちゃんのそば。どんなに快適な寝床も、姉ちゃんには敵わないようです。

お姉ちゃんに甘える梅ちゃんの姿を捉えた動画は8000再生を達成するとともに、「特別な愛情がありますね」「おねえちゃんの横で甘えて寝るのが一番良いんだよね」との声が寄せられています。

【動画：黒白猫のために寝床を作ってあげるお姉ちゃん→なぜか気に入らない様子で…胸キュン必至な『まさかの理由』】

猫の梅ちゃんとお姉ちゃんは大の仲良し

黒白猫の『梅』ちゃんはラガマフィンの女の子。優しいパパ・ママさんに二人の娘さん、サイベリアンの『クウ』さんと暮らしています。人気YouTubeチャンネル『靴下を履くネコアオとウメとクウ』に投稿されたのは、梅ちゃんと長女さんの動画です。

動画冒頭にはお姉ちゃんの腕に体を預けて寝転ぶ梅ちゃんの姿が。彼女はふわふわのお腹を上にした姿勢でうっとりとした表情を浮かべており、お姉ちゃんに甘えていたといいます。ふたりは大の仲良しで、梅ちゃんは、お姉ちゃんのことが大好きなのだそう。

梅ちゃんのために寝床を整えるも……

動画中盤には寝室でくつろぎのひとときを過ごす梅ちゃんとお姉ちゃんのシーンも。互いに横になってお顔を寄せ合い、触れ合いを楽しむなど、仲睦まじい様子が捉えられていました。大好きなお姉ちゃんとの時間に、幸せそうに目を細める梅ちゃんでしたが……。

一方のお姉ちゃんは、梅ちゃんにより快適な寝床を提供すべく、クッションを用意してのベッドメイキングを行ったそう。彼女を抱き上げてクッションへ移動させ、ブランケットを体にかけてあげたというお姉ちゃんでしたが、当の梅ちゃんは、すぐにクッションを下りてしまったのだとか。

梅ちゃんが望んだ就寝場所とは

お姉ちゃんは梅ちゃんを今一度抱き上げ、再度クッションへ。そのはずが、梅ちゃんは同様の行動で離脱を。梅ちゃんがクッションを下りたその足で一直線に向かったのはお姉ちゃんの枕元で、彼女は、お姉ちゃんの頭にぴたりと寄り添う姿勢に体を落ち着けたといいます。

ふかふかのクッションの上よりも、お姉ちゃんのそばで眠りたい。そんな思いが強く感じられる梅ちゃんの行動はもちろん、梅ちゃんに対し、嬉しそうな笑顔を見せるお姉ちゃんの姿は、視聴者の心をほっこりと温めました。

動画には、「梅ちゃんとお姉ちゃんの相思相愛っぷりは永久不変の世の真理なのであった…」「お姉ちゃんと梅ちゃんはやっぱり特別な愛情がありますね」「梅ちゃん、おねえちゃんの横で甘えて寝るのが一番良いんだよね」「甘えん坊の梅はいつになってもかわいいねぇ 姉さんの事大好きなのも癒されるねぇ」との声が寄せられています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「靴下を履くネコアオとウメとクウ」さま

