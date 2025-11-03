「ココちゃーん」と名前を呼びながら扉を開けた瞬間…間髪入れずに可愛らしい声で返事をする猫さん。その鳴き方がとっても嬉しい『ある言葉』に聞こえるんだそうです。飼い主さんはもう一度聞きたくて扉の外へ…。投稿は、記事執筆時点で2.4万回以上再生され「良いお返事」「あーかわいすぎ」などの声が寄せられています。

【動画：ネコの名前を呼びながらドアを開けた、次の瞬間…】

扉の向こうには…

TikTokアカウント「moka.coco.nuts」に投稿されたのは、美人猫『ココちゃん』と飼い主さんの愛情溢れるやり取りの様子です。この日、飼い主さんはココちゃんの名前を呼びながらドアをゆっくりと開けたそうです。

ココちゃんはというと…ドアの前でスタンバイ！と思いきや、目の前にはご飯のお皿が３つも並んでいたといいます。もしかして…お皿を舐めることが目的だったのかな？ですが『ココちゃーん』と呼ばれると同時に…。

何て言ってるの？

とっても良いお返事をしたそうです！そしてそのお返事は何度聞いても「ママァーン」と聞こえたとか。飼い主さんからの呼びかけに嬉しそうに応えると同時に、たっぷりの愛情を返すようだったといいます。

その可愛い鳴き声は何度でも聞きたい！それは飼い主さんも同じく…すぐにもう一度聞きたくなってしまったとか。一度ドアの外に隠れてから…再び「ココちゃーん」と名前を呼びながら顔をだしてみたといいます。

愛情たっぷりのふたりの会話

するとやっぱり「ママァーン」とお返事を！たったひとことの会話でもココちゃんと飼い主さんの心の通った楽しいおしゃべりのようです。そしてこんなに可愛い声で自分の愛猫に呼ばれてみたいと思ってしまいます。

最後は「待ってました！」と言わんばかりに飼い主さんの方へ向かっていったそうです。とっても甘えん坊なところもココちゃんの魅力です。ココちゃんが大好きな飼い主さんと飼い主さんが大好きで仕方がないココちゃんなのでした。

投稿には、ココちゃんの可愛い鳴き声に「マンマ～って聞こえる かわいい」「ハチワレの特徴? ウチの子も同じような鳴き方です 「ワンワーン」て聞こえる時よくあります」「バットマンの相方のキャットウーマンや」「こんばんはー！って聞こえる！」「しゃべってますね。超かわいい」など、『どう聞こえるか』についてもたくさんのコメントが寄せられています。それと共にいいね件数が7200件を超える大反響となっています。

この他にも、TikTokアカウント「moka.coco.nuts」には、ココちゃんと姉妹猫さんとの楽しい生活の様子がたくさん投稿されています。別バージョンのココちゃんのおしゃべりも観ることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「moka.coco.nuts」さま

執筆：さな

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。