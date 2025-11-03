NHK大河ドラマ「べらぼう」第42回「招かれざる客」が2日に放送され、冒頭、主人公・蔦屋重三郎（横浜流星）の母で、女優・高岡早紀が演じる「つよ」が亡くなったことが明かされた。つよが頭痛を訴えるなど、前週から“匂わせ”はあったが、まさかの“ナレ死”に視聴者も驚いた。



【写真】蔦重の髪を結うつよ…母子の思いがヒシヒシ

女優・綾瀬はるかによるナレーションで「その頃、つよさんがその一生を終え、後日、偲ぶ会が開かれました」と伝えられた。蔦重は「おれがいねぇ間にさーっと逝っちまいやがって…」と寂しそうに振り返っていた。



高岡は自身のインスタグラムで放送前日の1日に、つよが蔦重の髪を結うシーンの画像を掲載。「大人になると、母と息子が触れ合う機会は滅多になくなってしまってね…津与さんは髪結で良かったよ。。明日もどうぞお楽しみにしてくださいませ。」と「つよ＝津与」であることを明かし、どことなく退場を匂わせていた。また、10月19日にも、蔦重とつよの画像を掲載し「息子にどんなに”おい、ばばぁ”と呼ばれても、こんなにも優しい眼差しで見てもらえている”つよさん”は幸せ者です。。」と振り返っていた。



匂わせがあったとはいえ、ナレ死だったことにネットも「おつよさん、あっさり旅立たれてしまった。」「うわぁ・・。ここ最近の大河の常套手段『ナレ死』を冒頭に使ったかあ。」「おつよさん退場ナレに涙が出そうになる。」と驚き。「つよさん…。ナレタヒ いやいや先週のあの場面が最高に良かった！」と蔦重の髪を結うシーンに思いをはせるコメントもあった。



（よろず～ニュース編集部）