井浦新、異国の地でのイメージ激変ショットに驚き！「斬新なヘアースタイル」「ワイルドに進化してますね」
俳優の井浦新が3日にインスタグラムを更新。海外で撮影したオフショットを公開すると、ファンから驚きの声が集まった。
【写真】日本を離れて3週間で激変の井浦新
井浦が投稿したのは自身のソロショット。写真にはTシャツにサングラス、髪を短く刈ってパーマも当てた彼の姿が収められている。投稿の中で井浦は「日本をはなれ3週間くらいかな こちらは毎日元気にやってます」と報告。続けて「髪型がすこ〜しだけ変わったのは気にしないでください」とコメントしている。
日本を離れて印象が激変した井浦の近影に、ファンからは「斬新なヘアースタイル」「ワイルドに進化してますね」「とっても!!素敵です!!」などの反響が寄せられている。
■井浦新
1974年9月15日生まれ。東京都出身。モデル事務所にスカウトされ芸能界入り。ARATAの芸名でファッションモデルとしての活動し、1999年には『ワンダフルライフ』で映画初主演。以降『青い車』、『実録・連合赤軍 あさま山荘への道程』、『蛇にピアス』などの話題作に出演。2012年からは芸名を本名に戻し、大河ドラマ『平清盛』（NHK総合）や映画『11・25自決の日 三島由紀夫と若者たち』などに出演した。2025年7月期には出演作『DOPE 麻薬取締部特捜課』（TBS系）が放送され、9月には映画『こんな事があった』も公開された。
引用：「井浦新」インスタグラム（＠el_arata_nest）
