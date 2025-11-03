俳優の山崎育三郎が３日、自身の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「どうも、山崎育三郎です。」（毎週月曜更新）を開設した。この日、投稿された初回の動画は、俳優・山田孝之がゲスト出演している。

投稿１本目の動画は、山田がスペシャルゲストとして出演。山崎とは「２６年前に出会い、互いに幼馴染の様な関係」といい、沖縄に移住した山田の案内で訪れた沖縄そば店や地元の直産市場など、観光名所を巡る。

◆山崎コメント全文

ジャンルを超えたエンターテインメントの世界に挑む中で、常に“人との出会い”が自分を成長させてくれたと感じています。そんな日々の中で生まれた想いを、より自由に、より近い距離で届けたい、その気持ちからこのＹｏｕＴｕｂｅ番組をスタートしました。

ミュージカル、コンサート、映像作品など、様々なジャンルに挑む過程をドキュメンタリーとして描きながら、今、会いたい人に会いに行き、食を楽しみ、等身大の自分をお届けしていきます。

初回のゲストは、今いちばん会いたかった俳優・山田孝之。孝之との時間は、２５年前に夢を語り合っていた頃を思い出すような、原点に帰る穏やかで温かなひとときでした。

これからも、ゆったりと自分らしく、この番組を通して「今」を感じていただけたら嬉しいです。皆さんの日常に、そっと寄り添える存在になれたらと思っています。