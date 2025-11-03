2025年度での閉校が決まっている須崎市の浦ノ内中学校で、生徒と地元の人たちが一緒に学校最後の体育祭を行いました。



須崎市の浦ノ内中学校は、少子化の影響で生徒の数が減り続け、現在の全校生徒は16人です。

市の学校再編によって朝ヶ丘中学校へ統合する形で2025年度での閉校が決まっています。

11月2日行われた体育祭。学校最後の年に思い出を残そうと地元の人も参加しました。

地元の人たちは3チームに分かれて綱引きやフライングディスクを網で捕まえる競技など、中学生の頃に戻って懐かしの学び舎での体育祭を楽しんでいました。





■地元の人「楽しい。遥か昔に卒業したけど、子どもたちもここへ来たし、最後いうたら何か見てたら涙が出る」「せっかく良い校舎なので、そこで海を見ながらゆったり授業できよったがですけど、残念無くなるのは。最後こうやって盛大にできてうれしく思う。こういうのは続けていきたいですけどね」地元の人たちの奮闘もあり、盛り上がった体育祭。生徒たちにも忘れられない思い出となりました。■ 3年生「みんな楽しそうで自分も実際に競技とかやってみて、応援されたりとか、すごい嬉しいし楽しい」「浦ノ内にこんなに人がおるんだなあって思いました。結構、頭の中で残ると思う」「やっぱ愛されている学校なんだなって思った。滅多に経験できんことやき、なんか一生の思い出になりそうやなって思う」生徒と地元の人が一体となった浦ノ内中学校最後の体育祭。グラウンドには大きな歓声が響いていました。